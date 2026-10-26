Un muerto y un herido dejó accidente de tránsito en Anzoátegui tras el vuelco de una camioneta Toyota Fortuner color gris en la vía a Caicara, cerca de la Base Aérea Teniente Luis del Valle García del municipio Simón Bolívar.

Camioneta pierde el control y voltea cerca de Base Aérea

Camioneta pierde el control y voltea cerca de Base Aérea

De acuerdo con reportes de medios locales, el conductor del vehículo, un hombre de 53 años de edad llamado Jorge Navas, falleció en el sitio del suceso a causa del fuerte impacto.

Los organismos policiales y de seguridad llegaron al lugar de los hechos poco después del choque para iniciar las averiguaciones pertinentes y restablecer el paso vehicular en la zona.

Accidente fatal en vía a Caicara

El choque ocurre la noche del pasado sábado 24 de octubre, cerca de las 9:00 pm, cuando el vehículo perdió el control y volcó aparatosamente sobre el pavimento. Las autoridades locales acudieron al sitio del siniestro para atender la emergencia vial y asegurar el perímetro del accidente.

Fuentes del diario El Vistazo informaron que la víctima laboraba como trabajador activo de la empresa estatal petrolera PDVSA.

Durante las labores de rescate, los familiares de la víctima, retiraron el cadáver de la camioneta apenas los cuerpos de seguridad estabilizaron el vehículo. Posteriormente, una comisión trasladó el cuerpo sin vida hasta la morgue del Senamecfse de Barcelona para la autopsia de ley.