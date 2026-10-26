Migración Colombia informó este domingo 25 de octubre sobre la expulsión de seis extranjeros venezolanos que registraban anotaciones por porte de armas y alteración del orden público.

Colombia expulsó a seis venezolanos con antecedentes por porte de armas y alteración del orden público

Colombia expulsó a seis venezolanos con antecedentes por porte de armas y alteración del orden público

De acuerdo con el organismo, los individuos fueron trasladados hasta la frontera en el departamento de Norte de Santander, donde serán puestos a disposición de las autoridades venezolanas.

La información fue difundida por Migración Colombia a través de sus redes sociales, con referencia a la ciudad de Bucaramanga.

📍#Bucaramanga | @MigracionCol expulsó a seis extranjeros quienes presentan anotaciones por, porte de armas y alteración del orden público. Los individuos fueron conducidos hasta la frontera en Norte de Santander, donde serán puestos a disposición de autoridades venezolanas. pic.twitter.com/Ts9tOA0iAk — Migración Colombia (@MigracionCol) October 25, 2026