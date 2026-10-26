Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía.

Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía

Un trágico accidente de tránsito registrado este sábado 24 de octubre segó la vida de un niño de cuatro años en la avenida 16 de El Vigía, municipio Alberto Adriani, justo al frente de un establecimiento comercial de la zona.

La tragedia sobrevino cuando el pequeño caminaba por la acera en compañía de su madre y, de acuerdo con el relato de testigos presenciales, se soltó repentinamente de su mano, momento en el cual fue impactado por la parte trasera de una camioneta doble cabina que desplazaba por la referida arteria vial. Debido a la gravedad de los traumatismos sufridos tras la colisión, el menor falleció de manera instantánea en el sitio de los hechos, antes de que pudiera ser auxiliado por los servicios de emergencia.

Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía

El suceso generó profunda consternación y conmoción entre los comerciantes y residentes del sector que presenciaron lo ocurrido. Minutos después del incidente, comisiones de los cuerpos policiales hicieron acto de presencia en el lugar para acordonar la escena, regular el flujo vehicular y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Hasta los momentos, las autoridades no han dado a conocer las identidades de la víctima ni la del conductor involucrado en el hecho.