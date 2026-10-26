RegionalesNueva EspartaPrincipales

Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa

Betania Boadas
Por Betania Boadas
47 Vistas
2 Min Lectura
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa

Vecinos de la urbanización Villa Rosa, en el municipio García, se consternaron tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor en el interior de su lugar de residencia.

Contenido
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa

Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa

La víctima fue identificada por las autoridades locales como Edgar José Villalba, de 73 años de edad, quien en vida se desempeñaba como educador y reconocido profesor de inglés en la zona.

El hallazgo se produjo dentro del inmueble signado con el número 29-44, ubicado en la vereda 29 del sector B de la populosa comunidad neoespartana.

Determinan causas naturales del deceso

Al sitio acudieron comisiones de los cuerpos de seguridad y expertos en materia criminalística de la delegación municipal del Cicpc Porlamar para realizar las averiguaciones correspondientes y descartar cualquier móvil violento.

De acuerdo con el informe médico-forense, la muerte del septuagenario obedeció a causas naturales, producto de una insuficiencia respiratoria aguda derivada de una lesión neoplásica pulmonar preexistente.

Efectivos policiales y forenses ejecutaron el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue del Hospital Central «Dr. Luis Ortega» de Porlamar, a fin de cumplir con las diligencias de ley correspondientes y la entrega del cuerpo a sus familiares.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Economía Bonos Principales
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos Dólar BCV Economía
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina Machado a Venezuela
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina a Venezuela +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Nacionales
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión
Internacionales Principales
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
Nacionales
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Nacionales Principales
Venezuela: entre la amputación y la reconstrucción
Venezuela: entre la amputación y la reconstrucción
Principales Política - Opinión Política y Opinión

Anunciantes

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no.
Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)
Internacionales Principales Publirreportaje
Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: Por Braulio Jatar Alonso |
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte