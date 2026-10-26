Vecinos de la urbanización Villa Rosa, en el municipio García, se consternaron tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor en el interior de su lugar de residencia.

Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa

Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa

La víctima fue identificada por las autoridades locales como Edgar José Villalba, de 73 años de edad, quien en vida se desempeñaba como educador y reconocido profesor de inglés en la zona.

El hallazgo se produjo dentro del inmueble signado con el número 29-44, ubicado en la vereda 29 del sector B de la populosa comunidad neoespartana.

Determinan causas naturales del deceso

Al sitio acudieron comisiones de los cuerpos de seguridad y expertos en materia criminalística de la delegación municipal del Cicpc Porlamar para realizar las averiguaciones correspondientes y descartar cualquier móvil violento.

De acuerdo con el informe médico-forense, la muerte del septuagenario obedeció a causas naturales, producto de una insuficiencia respiratoria aguda derivada de una lesión neoplásica pulmonar preexistente.

Efectivos policiales y forenses ejecutaron el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue del Hospital Central «Dr. Luis Ortega» de Porlamar, a fin de cumplir con las diligencias de ley correspondientes y la entrega del cuerpo a sus familiares.