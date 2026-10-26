InternacionalesPrincipales

Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión

Betania Boadas
Por Betania Boadas
17 Vistas
3 Min Lectura
1
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión

Una joven venezolana, de 20 años de edad, murió tras ser víctima de una violenta agresión por parte de su pareja sentimental. El hecho ocurrió en la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Contenido

La mujer, Wuisleidy Milanyelis Chacón Machado, agonizó durante 15 días en un centro asistencial, debido a las heridas que sufrió tras el violento ataque.

Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión

Su pareja la apuñaló 16 veces

Por su parte, el responsable del ataque quedó identificado como Jhoander Nieves Espinoza, quien era la pareja sentimental de la venezolana.

El hecho se registró en el barrio Villa Nueva de la ciudad colombiana. La víctima fue atacada con un arma blanca por el hombre, quien la apuñaló cerca de 16 veces, en medio de una disputa que se generó dentro de la vivienda que compartían.

Todo ocurrió frente al hijo de ambos, un pequeño niño de cuatro años.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Colombia, los vecinos alertaron a las autoridades sobre la situación.

Cuando los funcionarios llegaron hasta el inmueble, encontraron a la joven herida y con signos vitales, por lo que coordinaron su traslado urgente hasta un hospital. Días después de su ingreso, la madre venezolana falleció.

Nieves Espinoza resultó detenido en el lugar de los hechos. En el momento de su captura,  se evidenció que portaba prendas con rastros de sangre.

La venezolana emigró en busca de un lugar seguro

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía General de Colombia para afrontar el proceso judicial bajo el delito de “feminicidio”, reseñó El Siglo.

Familiares y allegados de la víctima señalaron que la joven había migrado a Colombia para huir de situaciones de violencia en el sector Petare de Caracas.

A principios de año, su hermano menor, Elvis Urbina, de 16 años, fue asesinado en su domicilio en un episodio del que Wuisleidy y su hijo lograron sobrevivir; esto habría motivado su partida hacia el país vecino, en busca de seguridad.

Dos años atrás, la familia sufrió la pérdida de su hermano mayor en circunstancias similares.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Economía Bonos Principales
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos Dólar BCV Economía
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina Machado a Venezuela
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina a Venezuela +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Regionales Nueva Esparta Principales
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Nacionales
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
Nacionales
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Nacionales Principales
Venezuela: entre la amputación y la reconstrucción
Venezuela: entre la amputación y la reconstrucción
Principales Política - Opinión Política y Opinión

Anunciantes

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no.
Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)
Internacionales Principales Publirreportaje
Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: Por Braulio Jatar Alonso |
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte