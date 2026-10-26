Una joven venezolana, de 20 años de edad, murió tras ser víctima de una violenta agresión por parte de su pareja sentimental. El hecho ocurrió en la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

La mujer, Wuisleidy Milanyelis Chacón Machado, agonizó durante 15 días en un centro asistencial, debido a las heridas que sufrió tras el violento ataque.

Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión

Su pareja la apuñaló 16 veces

Por su parte, el responsable del ataque quedó identificado como Jhoander Nieves Espinoza, quien era la pareja sentimental de la venezolana.

El hecho se registró en el barrio Villa Nueva de la ciudad colombiana. La víctima fue atacada con un arma blanca por el hombre, quien la apuñaló cerca de 16 veces, en medio de una disputa que se generó dentro de la vivienda que compartían.

Todo ocurrió frente al hijo de ambos, un pequeño niño de cuatro años.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Colombia, los vecinos alertaron a las autoridades sobre la situación.

Cuando los funcionarios llegaron hasta el inmueble, encontraron a la joven herida y con signos vitales, por lo que coordinaron su traslado urgente hasta un hospital. Días después de su ingreso, la madre venezolana falleció.

Nieves Espinoza resultó detenido en el lugar de los hechos. En el momento de su captura, se evidenció que portaba prendas con rastros de sangre.

La venezolana emigró en busca de un lugar seguro

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía General de Colombia para afrontar el proceso judicial bajo el delito de “feminicidio”, reseñó El Siglo.

Familiares y allegados de la víctima señalaron que la joven había migrado a Colombia para huir de situaciones de violencia en el sector Petare de Caracas.

A principios de año, su hermano menor, Elvis Urbina, de 16 años, fue asesinado en su domicilio en un episodio del que Wuisleidy y su hijo lograron sobrevivir; esto habría motivado su partida hacia el país vecino, en busca de seguridad.

Dos años atrás, la familia sufrió la pérdida de su hermano mayor en circunstancias similares.