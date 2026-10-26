Un multitudinario ambiente de celebración y entusiasmo cívico se vivió la noche de este domingo en la isla de Margarita. Cientos de neoespartanos se congregaron masivamente en la emblemática Plaza de las Banderas, ubicada en el municipio Maneiro, para festejar la confirmación del regreso a territorio nacional de la líder opositora María Corina Machado.

Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina a Venezuela +VIDEOS

Entre un mar de banderas tricolor, cánticos, consignas de esperanza y la luz de cientos de teléfonos celulares, la ciudadanía insular colmó el espacio público en una espontánea manifestación de respaldo político que iluminó la noche en la zona metropolitana del estado Nueva Esparta.

Movilización simultánea en la Península de Macanao

El fervor ciudadano no se limitó al eje urbano central. De manera simultánea, habitantes del municipio Península de Macanao se autoconvocaron y reunieron en la entrada del sector Boca del Pozo para sumar sus voces y pancartas a las muestras de apoyo hacia la dirigencia democrática.

Los manifestantes portaron símbolos patrios y banderas en una jornada que destacó por su elevada concurrencia y espíritu pacífico en la zona oeste del estado.

Respaldo cívico en concordancia con el panorama nacional

Las actividades concentradas en ambos puntos estratégicos de Nueva Esparta se desarrollaron en un clima de pacífica participación cívica, alineándose con las diversas concentraciones y manifestaciones callejeras que se registraron de forma simultánea en las principales ciudades del país para acompañar el retorno de la dirigencia política.

Portavoces de las fuerzas democráticas locales destacaron que la respuesta de la calle evidencia la vigencia del compromiso de la sociedad margariteña con la ruta de cambio político que lidera Machado en el escenario nacional.