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«Estoy aquí, con ustedes»: María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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«Estoy aquí, con ustedes»: María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela
«Estoy aquí, con ustedes»: María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció este domingo 25 de octubre que regresó a Venezuela, después de permanecer casi un año fuera del territorio nacional.

«Estoy aquí, con ustedes»: María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

«Estoy aquí, con ustedes»: María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

«Estoy aquí. Con ustedes», publicó Machado en su cuenta de la red social X, en un mensaje con el que confirmó su retorno al país.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias de su llegada. De momento, se sabe que la líder opositora se encuentra en Barquisimeto, estado Lara.

Poco después del anuncio, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, quien reside en España, confirmó que Machado ya está en territorio venezolano.

«Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso», expresó González en X.

El opositor también manifestó que espera reunirse próximamente con Machado y con los venezolanos para impulsar el avance del país hacia la libertad.

«Ustedes lo saben, esto es hasta el final», concluyó.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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