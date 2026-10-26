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Empresa china reactivará unidad de 600 MW en Planta Centro para mitigar la crisis eléctrica en Venezuela

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Empresa china reactivará unidad de 600 MW en Planta Centro para mitigar la crisis eléctrica en Venezuela
Empresa china reactivará unidad de 600 MW en Planta Centro para mitigar la crisis eléctrica en Venezuela

Empresa china reactivará unidad de 600 MW en Planta Centro para mitigar la crisis eléctrica en Venezuela.

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La firma estatal de ingeniería China Machinery Engineering Corp. (CMEC) planea poner en funcionamiento durante el próximo mes de noviembre una unidad de generación de 600 megavatios (MW) en la central termoeléctrica Planta Centro, ubicada en el estado Carabobo, según reveló un reporte difundido este sábado por la agencia de noticias Bloomberg.

De confirmarse el arranque del bloque operativo —alimentado por combustible pesado (fueloil)—, la inyección energética busca estabilizar la golpeada infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y reducir la frecuencia de los apagones y cortes del servicio en la región central y occidental del país.

Nota de redacción: Estatus informativo y falta de vocería oficial

AVISO EDITORIAL / INFORMACIÓN EN DESARROLLO:

Un proyecto heredado de la alianza estratégica Caracas-Pekín

Las labores técnicas en el complejo termoeléctrico responden a contratos y compromisos de infraestructura suscritos años atrás bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez con la corporación estatal china.

Planta Centro, considerada históricamente como la mayor infraestructura de generación termoeléctrica por combustible fósil en el país, ha permanecido operando muy por debajo de su capacidad instalada de diseño debido al desgaste de sus turbinas, la falta de mantenimiento profundo acumulado y el impacto colateral provocado por los eventos telúricos registrados en la zona durante el mes de junio.

La presencia en el terreno de personal de la ingeniería asiática confirma que Pekín preserva sus intereses y proyectos de inversión en el parque energético e industrial venezolano.

El impacto del deterioro eléctrico en la ciudadanía

Venezuela cuenta con un potencial teórico instalado de 37.000 megavatios, con aproximadamente el 50% dependiente de la red hidroeléctrica del complejo del Bajo Caroní (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar / Guri). Sin embargo, la brecha entre la capacidad nominal y la generación real efectiva ha derivado en racionamientos continuos que afectan la actividad comercial, el sector industrial y el bienestar doméstico.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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