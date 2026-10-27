La presidenta de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del estado Nueva Esparta, Raquel Uribe, confirmó que una comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional estará presente en la isla de Margarita este próximo sábado 31 de octubre para llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Ley de Puerto Libre.

AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita

AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita

La visita institucional estará encabezada por diputados integrantes de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, en concordancia con los lapsos reglamentarios establecidos por la legislación venezolana para la discusión y aprobación de leyes.

Durante una entrevista radial concedida al programa Lo que está en Onda, conducido por la periodista Eleonora Mata, la líder gremial calificó este despliegue legislativo en la región como un paso estratégico hacia la concreción del nuevo instrumento legal para el desarrollo insular.

«Esto fue una sorpresa muy bienvenida que nos genera un profundo entusiasmo y motivación para seguir adelante en la defensa del aparato productivo regional», expresó Uribe.

Doble abordaje: Vía legislativa y administrativa

Asimismo, la titular del gremio empresarial explicó que, de forma paralela a los debates parlamentarios en la entidad, la Cámara de Comercio sostiene mesas de trabajo por la vía ejecutiva y administrativa con el sector gubernamental, de la mano de Román Maniglia.

Uribe enfatizó que este doble abordaje no contrapone ni duplica esfuerzos, sino que responde a una estrategia complementaria: mientras el Parlamento avanza en el marco jurídico definitivo, la vía ejecutiva permite agilizar la resolución de nudos nudos nudos operativos, trabas aduaneras y problemas de importación que afectan al comercio insular en la actualidad.

Con esta consulta popular, el sector comercial y la sociedad civil neoespartana tendrán la oportunidad de presentar propuestas e indicaciones directas para fortalecer el régimen especial fiscal y aduanero del estado.