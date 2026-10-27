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Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV
Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV

Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV.

Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV
Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones financieras en el país.

Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 994,03 bolívares y la del dólar estadounidense en 887,30 bolívares para la fecha valor del 27 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe del organismo rector, las marcaciones responden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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