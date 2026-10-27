La Diócesis de Barcelona emitió un comunicado oficial mediante el cual confirmó la detención de dos sacerdotes pertenecientes al Ordinariato Militar que prestan servicio pastoral en esa jurisdicción. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la noche de este lunes 26 de octubre en la capital anzoatiguense.

Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB

Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB

La aprehensión se llevó a cabo en las instalaciones de la iglesia Ermita El Carmen, justo al culminar la celebración litúrgica por el 162° aniversario del natalicio del Beato Dr. José Gregorio Hernández.

Uno de los presbíteros detenidos fue identificado como el párroco Carlos Eduardo Quintero, quien ostenta además el rango de capitán en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fue el encargado de oficiar el servicio religioso. Del segundo sacerdote arrestado las autoridades no han revelado la identidad. Testigos presenciales informaron que ambos religiosos fueron trasladados en una camioneta oficial policial hacia el centro de detención.

Comunicado del Obispado Castrense de Venezuela 🇻🇪

Activación de investigaciones eclesiásticas y derecho canónico

La institución eclesiástica, encabezada por el obispo monseñor Jorge Aníbal Quintero, notificó de inmediato lo sucedido al Obispo Militar con la finalidad de coordinar la postura institucional mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.

Asimismo, la sede diocesana anunció la activación del protocolo de actuación correspondiente y el inicio de una investigación previa amparada en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico.

«Reiteramos nuestra firme condena a cualquier tipo de abuso y revalidamos el compromiso de la Iglesia de escuchar, acompañar y buscar la verdad para la protección de la dignidad humana, colaborando en todo momento con las instancias correspondientes en el marco de la justicia eclesiástica y civil», enfatizó la misiva oficial.

Exhortan al respeto del debido proceso y la presunción de inocencia

A pesar de que las autoridades policiales no han hecho públicos los motivos de la aprehensión ni los cargos imputados, la representación eclesiástica insistió en el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales.

«Recordamos que, conforme a los principios fundamentales de la justicia civil y eclesiástica, toda persona goza de la presunción de inocencia mientras no se demuestre legalmente lo contrario en un debido proceso, por lo que exhortamos a la prudencia y al respeto de las garantías procesales», añade el comunicado.

Finalmente, la Diócesis de Barcelona instó a los feligreses a mantener la serenidad, evitar especulaciones y unirse en oración por el esclarecimiento de la verdad, la sanación de los afectados y el fortalecimiento de la justicia.