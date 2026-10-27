NacionalesPrincipales

Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB

Betania Boadas
Por Betania Boadas
7 Vistas
3 Min Lectura
Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB
Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB

La Diócesis de Barcelona emitió un comunicado oficial mediante el cual confirmó la detención de dos sacerdotes pertenecientes al Ordinariato Militar que prestan servicio pastoral en esa jurisdicción. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la noche de este lunes 26 de octubre en la capital anzoatiguense.

Contenido
Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB
Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB

Diócesis de Barcelona confirma la detención de dos sacerdotes por parte de la PNB

La aprehensión se llevó a cabo en las instalaciones de la iglesia Ermita El Carmen, justo al culminar la celebración litúrgica por el 162° aniversario del natalicio del Beato Dr. José Gregorio Hernández.

Uno de los presbíteros detenidos fue identificado como el párroco Carlos Eduardo Quintero, quien ostenta además el rango de capitán en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fue el encargado de oficiar el servicio religioso. Del segundo sacerdote arrestado las autoridades no han revelado la identidad. Testigos presenciales informaron que ambos religiosos fueron trasladados en una camioneta oficial policial hacia el centro de detención.

Comunicado del Obispado Castrense de Venezuela 🇻🇪
Comunicado del Obispado Castrense de Venezuela 🇻🇪

Activación de investigaciones eclesiásticas y derecho canónico

La institución eclesiástica, encabezada por el obispo monseñor Jorge Aníbal Quintero, notificó de inmediato lo sucedido al Obispo Militar con la finalidad de coordinar la postura institucional mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.

Asimismo, la sede diocesana anunció la activación del protocolo de actuación correspondiente y el inicio de una investigación previa amparada en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico.

«Reiteramos nuestra firme condena a cualquier tipo de abuso y revalidamos el compromiso de la Iglesia de escuchar, acompañar y buscar la verdad para la protección de la dignidad humana, colaborando en todo momento con las instancias correspondientes en el marco de la justicia eclesiástica y civil», enfatizó la misiva oficial.

Exhortan al respeto del debido proceso y la presunción de inocencia

A pesar de que las autoridades policiales no han hecho públicos los motivos de la aprehensión ni los cargos imputados, la representación eclesiástica insistió en el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales.

«Recordamos que, conforme a los principios fundamentales de la justicia civil y eclesiástica, toda persona goza de la presunción de inocencia mientras no se demuestre legalmente lo contrario en un debido proceso, por lo que exhortamos a la prudencia y al respeto de las garantías procesales», añade el comunicado.

Finalmente, la Diócesis de Barcelona instó a los feligreses a mantener la serenidad, evitar especulaciones y unirse en oración por el esclarecimiento de la verdad, la sanación de los afectados y el fortalecimiento de la justicia.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Economía Bonos Principales
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos Dólar BCV Economía
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina Machado a Venezuela
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina a Venezuela +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Regionales Nueva Esparta Principales
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Nacionales
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión
Internacionales Principales
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
Nacionales
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Nacionales Principales

Anunciantes

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no.
Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)
Internacionales Principales Publirreportaje
Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: Por Braulio Jatar Alonso |
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte