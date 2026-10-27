Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia destacó la importancia de la unidad nacional, la justicia y la fraternidad para la reconstrucción de Venezuela, tras participar en una ceremonia religiosa dedicada a San José Gregorio Hernández, celebrada en la iglesia de San Antonio de Padua, donde también se venera a la Virgen de Coromoto, patrona del país.

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A través de una publicación en su cuenta de X, González informó que compartió con numerosos venezolanos la entronización de la imagen del primer santo venezolano en ese templo, en una ceremonia presidida por el cardenal Baltazar Porras.

En su mensaje, González resaltó los valores que representa José Gregorio Hernández, entre ellos la generosidad, la vocación de servicio, la humildad y el sentido de la justicia. A su juicio, estos principios trascienden el ámbito religioso y constituyen una referencia para reflexionar sobre las responsabilidades de los ciudadanos con sus semejantes.

El dirigente también se refirió a la reflexión planteada por el cardenal Porras durante la homilía, en la que destacó la necesidad de que Venezuela no solo avance en su reconstrucción material, sino que también recupere su tejido social y sane las heridas provocadas por años de sufrimiento.

Ayer compartí con muchos venezolanos una celebración muy significativa, la entronización de la imagen de San José Gregorio Hernández en la iglesia de San Antonio de Padua, donde también se venera a nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. Fue en una ceremonia presidida por el… pic.twitter.com/mJAuL8J2iH — Edmundo González (@EdmundoGU) October 27, 2026