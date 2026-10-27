InternacionalesPrincipales

Lula da Silva anuncia regulación de redes sociales en Brasil tras ser reelegido presidente

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Vistas
3 Min Lectura
Lula da Silva anuncia regulación de redes sociales en Brasil tras ser reelegido presidente
Lula da Silva anuncia regulación de redes sociales en Brasil tras ser reelegido presidente

Lula da Silva anuncia regulación de redes sociales en Brasil tras ser reelegido presidente.

Contenido

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su intención de regular las plataformas digitales tras consolidar su reelección con la mayoría de votos válidos, frente al obtenido por el candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva anuncia regulación de redes sociales

Asimismo, el mandatario virtual sostuvo que es necesario establecer medidas frente a la interferencia digital en los procesos electorales y advirtió que los delitos cometidos en internet deben recibir un tratamiento similar al de los crímenes en el mundo real.

La declaración de Lula se produce en el contexto de una contienda electoral marcada por la polarización política y el debate sobre el papel de las plataformas digitales en la difusión de información y la participación ciudadana. Por ello, planteó la necesidad de establecer mecanismos de regulación.

«En una elección en la que tuvimos que vencer a la intromisión que venia de afuera hacía adentro a través de plataformas digitales y nosotros vamos a tener que regular a las plataformas, no puede ser que no tengamos la conciencia que el crimen en el mundo digital debe ser tratado como si fuera un crimen de la vida real», expresó Lula da Silva.

Cuestiona la interferencia extranjera en las elecciones

Durante su primer pronunciamiento tras confirmarse la victoria electoral, Lula insistió en que las plataformas digitales pueden convertirse en espacios de intervención externa durante las campañas políticas. Por ello, defendió la necesidad de avanzar hacia una regulación que permita abordar los delitos cometidos en estos entornos. 

El anuncio abre el debate sobre el alcance que podría tener una futura normativa en Brasil, así como las responsabilidades de las empresas tecnológicas frente a posibles delitos y a la circulación de contenidos durante los procesos electorales.

Lula da Silva inicia un nuevo mandato en Brasil

Con su victoria frente a Flávio Bolsonaro, Lula obtuvo un nuevo mandato presidencial, tras sus anteriores periodos de gobierno y su regreso al poder en 2023. 

Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección con un plan basado en la inversión social: principales propuestas

En este escenario, la regulación de las redes sociales se perfila como uno de los asuntos que podrían marcar la agenda del próximo periodo presidencial, especialmente por las controversias sobre la desinformación, la influencia extranjera y el papel de las plataformas en la competencia política.

Finalmente, tras ser reelegido presidente, Lula da Silva anunció que buscará regular las redes sociales en Brasil para combatir la interferencia digital y proteger los procesos democráticos. La propuesta deberá traducirse en iniciativas concretas que permitan definir su alcance y la responsabilidad de las plataformas frente a los delitos cometidos en internet.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
AN realizará consulta pública de Ley de Puerto Libre en Margarita
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
Edmundo González llama a la unidad tras el regreso de Machado: «La esperanza necesita compromiso»
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Inicia el pago de aguinaldos en el sistema Patria para sector de la administración pública del estado Sucre
Economía Bonos Principales
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo
Bonos Dólar BCV Economía
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina Machado a Venezuela
Margarita celebró en la Plaza de las Banderas el regreso de María Corina a Venezuela +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Hallan sin vida a profesor de inglés en Villa Rosa
Regionales Nueva Esparta Principales
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Detienen a dos sacerdotes en Anzoátegui
Nacionales
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión
Madre venezolana falleció en hospital: Su pareja la apuñaló durante una discusión
Internacionales Principales
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
FRAUDE EN PORTUGUESA: Dos mujeres desviaron más de 50 mil dólares de una empresa con este modus operandi
Nacionales
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Niño de cuatro años pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en El Vigía
Nacionales Principales

Anunciantes

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no.
Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)
Internacionales Principales Publirreportaje
Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: Por Braulio Jatar Alonso |
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte