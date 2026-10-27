Marco Rubio destaca regreso de María Corina Machado a Venezuela con este mensaje.

Marco Rubio destaca regreso de María Corina Machado a Venezuela con este mensaje. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que las condiciones para el regreso seguro de María Corina Machado a Venezuela surgieron de conversaciones de reconciliación apoyadas por Washington. Además, señaló que esas negociaciones han permitido liberar a cientos de presos políticos y facilitar el retorno de figuras opositoras exiliadas.

Marco Rubio destaca regreso de María Corina Machado a Venezuela con este mensaje

Rubio difundió el pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X. En el mensaje, el funcionario destacó la importancia de mantener las conversaciones políticas y respetar las libertades de todos los sectores venezolanos.

Asimismo, sostuvo que Estados Unidos espera que los distintos actores políticos respalden el proceso de diálogo. Según su declaración, estas conversaciones representan una oportunidad para avanzar hacia elecciones libres y justas, además de construir una democracia duradera.

Rubio destaca las conversaciones de reconciliación

En su publicación, Rubio atribuyó las condiciones para el regreso de Machado a las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos. También afirmó que ese proceso ya ha conseguido resultados relacionados con la liberación de detenidos por motivos políticos y el retorno de dirigentes opositores que estaban en el exilio.

Sin embargo, el secretario de Estado no identificó en el mensaje a las personas liberadas ni detalló los acuerdos específicos que facilitaron esos resultados. Tampoco precisó cuáles medidas garantizarían la seguridad de Machado tras su regreso a Venezuela.

Por ello, sus declaraciones constituyen la posición oficial expresada por Washington sobre el proceso de reconciliación. Los detalles de las negociaciones y sus mecanismos de cumplimiento requieren información adicional.

Estados Unidos pide respeto a las libertades políticas

Rubio afirmó que el Gobierno estadounidense espera que se respeten las libertades de todos los sectores políticos venezolanos. Además, instó a los distintos actores a respaldar las conversaciones que se desarrollan en torno al futuro político del país.

El funcionario presentó el diálogo como una vía para alcanzar acuerdos sin recurrir a la violencia. En ese sentido, destacó tanto la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas como la construcción de instituciones democráticas duraderas.

No obstante, su declaración no incluyó un calendario electoral ni anunció compromisos específicos de las partes. Por ahora, Washington expresó su respaldo a las conversaciones y pidió que continúen con la participación de los distintos sectores políticos.

El regreso de Machado concentra la atención internacional

El pronunciamiento de Rubio se produjo después de que María Corina Machado anunciara su presencia en Venezuela. La dirigente opositora también recibió mensajes públicos de otros actores políticos tras su regreso.

Además, las declaraciones del secretario de Estado introducen la posición estadounidense sobre el proceso que, según Washington, contribuyó a crear condiciones para su retorno. Sin embargo, todavía se necesitan detalles verificables sobre el alcance de las negociaciones y los compromisos asumidos.

En consecuencia, el mensaje de Rubio coloca las conversaciones de reconciliación en el centro de la agenda política venezolana. Su desarrollo podría ser relevante para las garantías políticas, la liberación de presos y el eventual retorno de otros venezolanos exiliados.