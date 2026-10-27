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Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros

Betania Boadas
Por Betania Boadas
3 Min Lectura
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros

La isla de Margarita se consolida como el epicentro del turismo de reuniones en el oriente venezolano al anunciar la realización de la Primera Feria Regional de Proveedores Hoteleros, un evento clave diseñado para fortalecer la cadena de suministros e infraestructura del sector turístico local.

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Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros
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Margarita prepara su 1° feria de proveedores hoteleros

Roger Grandín, presidente de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta (CTENE), informó desde Playa El Ángel, municipio Maneiro, que la actividad reunirá a destacados prestadores de servicios de la entidad, del ámbito nacional y de firmas extranjeras.

El encuentro de negocios se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en las instalaciones del hotel Margarita Dynasty. Los organizadores confirmaron la participación de empresas importadoras procedentes de países como India y Turquía, proyectando un alcance internacional para la rueda de negocios.

«Ya vendimos la totalidad de los stands disponibles», destacó Grandín al celebrar el rotundo éxito de convocatoria registrado entre los distintos sectores comerciales y productivos.

Infraestructura y salas de negocios

La programación ferial estará dividida en dos salones principales para maximizar el intercambio comercial:

  • Salón de Exposición: Albergará 45 stands tecnológicos y comerciales con presencia de productores de lácteos, proveedores de mobiliario industrial y marcas especializadas en lencería de alta gama para la industria de la hospitalidad.
  • Salón de Negocios y Capacitación: Destinado a mesas de trabajo, acuerdos comerciales directos y conferencias magistrales impartidas por expertos del sector.

Alianzas estratégicas de cara a la temporada decembrina

El objetivo central del gremio hotelero es consolidar compras conjuntas y alianzas comerciales que permitan renovar inventarios y equipamiento tecnológico antes de la llegada de los visitantes en la temporada decembrina.

Grandín precisó que estas acciones colectivas aseguran precios competitivos en la adquisición de equipos industriales, televisores, sistemas de refrigeración y colchonería de estándar internacional. Ante la gran receptividad, la Cámara de Turismo prevé institucionalizar el formato para ediciones anuales en la región insular.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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