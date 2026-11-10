Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32.

El ejecutivo nacional inició, desde este lunes 09 de noviembre, el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

Un mensaje difundido a través de las plataformas sociales del Canal Patria Digital puntualizó que el monto otorgado es de Bs.106.200 o US$ 118,32 a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32

El mensaje difundido resaltó que este bono va dirigido a los trabajadores de la administración pública pertenecientes a la nómina especial.

Es importante enfatizar que la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos los trabajadores.

Detalles del beneficio

Monto de referencia: Bs. 106.200 (equivalente a US$ 118,32 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela).

Bs. 106.200 (equivalente a US$ 118,32 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela). Destinatarios: Trabajadores de la administración pública que integran la nómina especial .

Trabajadores de la administración pública que integran la . Variabilidad: El monto exacto depositado no es igual para todos; cambia según el organismo público en el que labora el funcionario, su cargo y la evaluación de desempeño.

El monto exacto depositado no es igual para todos; cambia según el organismo público en el que labora el funcionario, su cargo y la evaluación de desempeño. Asignación: Se abona de forma directa en el monedero digital de la plataforma. [1, 2, 3, 4]