NacionalesPrincipales

Arquidiócesis de Caracas reorganiza su estructura eclesiástica con nuevos nombramientos

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Arquidiócesis de Caracas reorganiza su estructura eclesiástica con nuevos nombramientos
Arquidiócesis de Caracas reorganiza su estructura eclesiástica con nuevos nombramientos

Arquidiócesis de Caracas reorganiza su estructura eclesiástica con nuevos nombramientos.

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, de la mano con los obispos auxiliares, hizo pública una serie de designaciones que abarcan la Curia, diversas parroquias y equipos de servicio pastoral.

Arquidiócesis de Caracas reorganiza su estructura eclesiástica con nuevos nombramientos

Reestructuración en la Curia de Caracas

La administración eclesiástica definió nuevas responsabilidades clave para la dinamización de su gestión institucional:

  • Moderador de la Curia: monseñor José Manuel León.
  • Secretario General de la Curia: presbítero José Celestino Rojas.
  • Director de la Pastoral Vocacional: presbítero Gabriel Molina.

Nuevas asignaciones parroquiales

En el ámbito pastoral, se determinaron cambios en la conducción de distintas parroquias caraqueñas. Los sacerdotes al frente de estas comunidades asumirán formalmente sus funciones en enero:

  • El Sagrario de Catedral: presbítero Juan Carlos Silva (párroco).
  • Inmaculada Concepción (El Recreo): presbítero Gaspere Salerno (párroco).
  • La Ascensión del Señor (Cumbres de Curumo): presbítero Nicola Villano (párroco).
  • Inmaculado Corazón de María (El Rosal): presbítero Ricardo Elías Guillén (párroco).
  • Nuestra Señora de Guadalupe (Las Mercedes): presbítero Antonio Grimán, O.A.R. (párroco).

Asimismo, la Arquidiócesis estableció nuevas responsabilidades de administración e integración vicarial. En este sentido, el presbítero Evert Rivero asumirá funciones como administrador parroquial de La Asunción de Nuestra Señora, en el sector 23 de Enero.

Por su parte, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Mercedes, contó con la designación de los sacerdotes Alfredo Sánchez, Manuel Lerena y Eduardo Durán, O.A.R., quienes se desempeñarán como vicarios parroquiales. De igual forma, en la comunidad de San Judas Tadeo, ubicada en La Pastora, se integrarán como vicarios los presbíteros Jeremías Peralta y Reynaldo Chirinos, O.A.R.

Adicionalmente, se dispuso la adscripción del presbítero Rafael Cartaya a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Baruta; del diácono Juan Carlos Bravo a La Asunción de Nuestra Señora, en el 23 de Enero; y del diácono Jesús Rubio a la parroquia San Juan María Vianney, en La Silla.

Finalmente, la Arquidiócesis confirmó que el presbítero Efrén Cisneros se trasladará a Roma para realizar estudios de doctorado.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Al menos cinco guacamayas han muerto electrocutadas por falla en poste eléctrico de Vista Bella
Al menos cinco guacamayas han muerto electrocutadas por falla en poste eléctrico de Vista Bella
Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública
Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública
Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV inicia pagos a trabajadores activos y jubilados
Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV paga utilidades a trabajadores y jubilados
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Nueva Esparta Principales Regionales
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Regionales Nueva Esparta Principales
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Regionales Nueva Esparta Principales
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Economía Bonos Bonos Patria Principales
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Economía Dólar BCV Principales
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Principales Política - Opinión Política y Opinión
Russell Brand condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual
Russell Brand condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual
Entretenimiento Principales
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Regionales Nueva Esparta Principales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte