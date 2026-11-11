Arquidiócesis de Caracas reorganiza su estructura eclesiástica con nuevos nombramientos.

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, de la mano con los obispos auxiliares, hizo pública una serie de designaciones que abarcan la Curia, diversas parroquias y equipos de servicio pastoral.

Arquidiócesis de Caracas reorganiza su estructura eclesiástica con nuevos nombramientos

Reestructuración en la Curia de Caracas



La administración eclesiástica definió nuevas responsabilidades clave para la dinamización de su gestión institucional:

Moderador de la Curia: monseñor José Manuel León.

Secretario General de la Curia: presbítero José Celestino Rojas.

Director de la Pastoral Vocacional: presbítero Gabriel Molina.



Nuevas asignaciones parroquiales



En el ámbito pastoral, se determinaron cambios en la conducción de distintas parroquias caraqueñas. Los sacerdotes al frente de estas comunidades asumirán formalmente sus funciones en enero:

El Sagrario de Catedral: presbítero Juan Carlos Silva (párroco).

Inmaculada Concepción (El Recreo): presbítero Gaspere Salerno (párroco).

La Ascensión del Señor (Cumbres de Curumo): presbítero Nicola Villano (párroco).

Inmaculado Corazón de María (El Rosal): presbítero Ricardo Elías Guillén (párroco).

Nuestra Señora de Guadalupe (Las Mercedes): presbítero Antonio Grimán, O.A.R. (párroco).

Asimismo, la Arquidiócesis estableció nuevas responsabilidades de administración e integración vicarial. En este sentido, el presbítero Evert Rivero asumirá funciones como administrador parroquial de La Asunción de Nuestra Señora, en el sector 23 de Enero.

Por su parte, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Mercedes, contó con la designación de los sacerdotes Alfredo Sánchez, Manuel Lerena y Eduardo Durán, O.A.R., quienes se desempeñarán como vicarios parroquiales. De igual forma, en la comunidad de San Judas Tadeo, ubicada en La Pastora, se integrarán como vicarios los presbíteros Jeremías Peralta y Reynaldo Chirinos, O.A.R.

Adicionalmente, se dispuso la adscripción del presbítero Rafael Cartaya a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Baruta; del diácono Juan Carlos Bravo a La Asunción de Nuestra Señora, en el 23 de Enero; y del diácono Jesús Rubio a la parroquia San Juan María Vianney, en La Silla.

Finalmente, la Arquidiócesis confirmó que el presbítero Efrén Cisneros se trasladará a Roma para realizar estudios de doctorado.