Bukele confirma la destrucción del cuartel principal de la pandilla 400 Mawozo en Haití.

El gobierno de El Salvador confirmó la destrucción total del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y la vivienda de su principal cabecilla, Wilson Joseph, alias “Lanmò San Jou”, ubicada en territorio haitiano. La intervención combinó el despliegue de helicópteros artillados y drones con carga explosiva en un operativo conjunto.

Bukele confirma la destrucción del cuartel principal de la pandilla 400 Mawozo en Haití

Nou kenbe pwomès nou…



Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a.



Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen.



Ala lach yo lach! 🥲 https://t.co/0AVIOJRKhn— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

La ofensiva armada se originó tras una serie de tensiones bilaterales desatadas por la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños en el país caribeño. Ante denuncias públicas sobre propiedades de los grupos criminales difundidas en redes sociales, el presidente Nayib Bukele solicitó de forma directa la ubicación exacta de las instalaciones para proceder con su demolición.

“Promesas cumplidas… Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Haití”, manifestó el mandatario en sus redes sociales oficiales.

Durante el despliegue militar de madrugada, las fuerzas especiales destruyeron el complejo fuertemente armado. Informes de inteligencia y medios internacionales señalaron que el cabecilla principal no se encontraba en el inmueble al momento del ataque, aunque se registraron bajas significativas entre los miembros de la estructura criminal que custodiaban el sitio.

“La mayoría de los pandilleros salieron huyendo sin siquiera intentar pelear. ¡Qué cobardes son!”, agregó al destacar la reacción de los integrantes del grupo armado ante la arremetida aérea.