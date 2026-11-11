Al menos 12 muertos y 50 heridos tras la colisión masiva de casi 90 vehículos en una autopista de Bulgaria.

Una colisión múltiple de proporciones inéditas paralizó este martes el tránsito en la autopista Trakia, vía que conecta Sofía con Burgas. El siniestro dejó un saldo provisional de al menos 12 muertos y más de 50 heridos. Las autoridades calificaron lo sucedido como «el peor accidente de tránsito registrado en la historia del país».

Al menos 12 muertos y 50 heridos tras la colisión masiva de casi 90 vehículos en una autopista de Bulgaria

El choque en cadena involucró a casi 90 vehículos, entre automóviles, camionetas y transportes de carga pesada. La tragedia se desató durante la madrugada y las primeras horas de la mañana cerca de Ihtiman. La zona se encontraba cubierta por una intensa lluvia y una espesa niebla que redujo la visibilidad a tan solo 10 metros.

Las labores de rescate se extendieron durante horas debido a las llamas y al amasijo de hierro calcinado. «De pronto dejamos de ver el camino. Primero escuchamos un golpe fuerte, luego otro, y en segundos era como si estuviéramos atrapados en una trampa», relató un sobreviviente sobre el instante en que el fuego comenzó a propagarse entre los coches.

El ministro del Interior confirmó que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse conforme avanzan las inspecciones. «Lo que hemos visto esta mañana es devastador. Es una tragedia nacional que nos golpea a todos», declaró la autoridad ministerial tras confirmar que varios conductores perecieron atrapados en las llamas.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno búlgaro decretó tres días de luto nacional en memoria de las víctimas. Por su parte, la jefa de Estado expresó el pesar institucional: «Hoy Bulgaria llora. Ninguna palabra puede aliviar el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos en esta tragedia absurda», afirmó desde la sede de la Presidencia.