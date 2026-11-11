InternacionalesPrincipales

España se paraliza: huelga general por vivienda y salarios

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
España se paraliza: huelga general por vivienda y salarios
España se paraliza: huelga general por vivienda y salarios

España se paraliza: huelga general por vivienda y salarios.

Miles de trabajadores participan este miércoles 11 de noviembre de 2026 en una huelga general de 24 horas en España, la primera de ámbito nacional en 14 años, para protestar contra la crisis de la vivienda, el encarecimiento del costo de vida y reclamar mejoras salariales. La jornada está marcada por cortes de carreteras, piquetes y enfrentamientos con la policía en varios puntos del país.

La movilización, convocada por los sindicatos CCOO y UGT junto a colectivos vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, coincide con un clima político tenso, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país. Según estimaciones citadas durante la protesta, España arrastra un déficit de unas 750.000 viviendas, una cifra que podría superar el millón antes de finales de la década. Al mismo tiempo, el aumento de los alquileres ha dificultado la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda asequible para amplias capas de la población.

España se paraliza: huelga general por vivienda y salarios



Seguimiento elevado, según los sindicatos

En Madrid, cerca de mil trabajadores se concentraron frente a Mercamadrid, el principal mercado mayorista del país. Los sindicatos denunciaron que la policía utilizó gas pimienta contra varios participantes que informaban sobre los motivos de la huelga. Trece personas recibieron atención médica y una fue detenida. También se registraron al menos ocho heridos durante una intervención policial en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Las protestas provocaron importantes interrupciones del tráfico. Sindicalistas bloquearon accesos a la capital durante la hora punta matinal, mientras que en Cataluña se registraron cortes en más de treinta carreteras.

Los convocantes aseguraron que el seguimiento fue elevado en sectores estratégicos. Según sus datos, la participación alcanzó el 90 % en los puertos, fue prácticamente total en algunas fábricas automovilísticas y superó el 80 % en actividades como la industria cárnica y la recogida de residuos.

La huelga ha generado una fuerte controversia política. Empresarios y partidos conservadores y de ultraderecha la califican de movilización con fines electorales. Por su parte, el Ejecutivo de coalición de izquierdas ha pedido respeto al derecho de huelga y varios ministros han expresado públicamente su apoyo a las reivindicaciones.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Al menos cinco guacamayas han muerto electrocutadas por falla en poste eléctrico de Vista Bella
Al menos cinco guacamayas han muerto electrocutadas por falla en poste eléctrico de Vista Bella
Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV inicia pagos a trabajadores activos y jubilados
Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV paga utilidades a trabajadores y jubilados
Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados
Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Nueva Esparta Principales Regionales
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Regionales Nueva Esparta Principales
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Regionales Nueva Esparta Principales
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Economía Bonos Bonos Patria Principales
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Economía Dólar BCV Principales
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Principales Política - Opinión Política y Opinión
Russell Brand condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual
Russell Brand condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual
Entretenimiento Principales
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Nueva Esparta participará en Récord Guinness de bandas show
Regionales Nueva Esparta Principales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte