Darwin González, alcalde del municipio Baruta, Miranda, informó que la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, se registró una explosión en un edificio de la urbanización Las Mercedes a consecuencia de una fuga de gas.

Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados

El hecho dejó herida a una señora de 76 años de edad que fue trasladada a un centro asistencial, además de causar destrozos importantes en el inmueble involucrado y los más cercanos, así como daños menores en otros pisos y edificaciones adyacentes.

Distintos cuerpos de seguridad y atención ciudadana se presentaron en el sitio para hacer el resguardo de la zona, atender a la lesionada, contener la situación e iniciar la investigación correspondiente.