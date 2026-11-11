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Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados
Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados

Darwin González, alcalde del municipio Baruta, Miranda, informó que la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, se registró una explosión en un edificio de la urbanización Las Mercedes a consecuencia de una fuga de gas.

Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados

Explosión por fuga de gas en Las Mercedes deja una adulta mayor herida y varios inmuebles afectados

El hecho dejó herida a una señora de 76 años de edad que fue trasladada a un centro asistencial, además de causar destrozos importantes en el inmueble involucrado y los más cercanos, así como daños menores en otros pisos y edificaciones adyacentes.

Distintos cuerpos de seguridad y atención ciudadana se presentaron en el sitio para hacer el resguardo de la zona, atender a la lesionada, contener la situación e iniciar la investigación correspondiente.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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