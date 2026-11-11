Dos ciudadanas venezolanas identificadas como Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y Yisbely Blanco Cisneros, de 14, quienes eran madre e hija, fueron asesinadas con arma de fuego en el municipio colombiano de Soledad, Atlántico.

Madre e hija venezolanas fueron asesinadas en el departamento del Atlántico, Colombia

El hecho se registró el pasado domingo 8 de noviembre en el barrio Villa del Carmen 1 cuando las venezolanas se dirigían a una fiesta cerca de su casa. En el camino fueron interceptadas por dos sujetos en motocicleta que sacaron un arma de fuego y les dispararon en repetidas oportunidades.

De acuerdo con la información difundida por el medio local RCN, el teniente coronel Óscar Galeano, comandante de la Policía de Soledad, indicó que el presunto responsable ya habría sido identificado luego de las pruebas recolectados en la escena del crimen.

«Adelantamos las acciones investigativas correspondientes para lograr su judicialización y ponerlo a disposición de la autoridad competente», expresó Galeano.

De esta forma, las autoridades buscan capturar y judicializar al responsable del doble homicidio, así como establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

Por el momento, se desconoce el móvil de los hechos y no se descartaría ninguna hipótesis.

El diario El Heraldo informó que, según la información recabada, la madre recibió un impacto de bala en la región temporal izquierda, mientras que la adolescente fue alcanzada por tres proyectiles en la región nasal, la parietal izquierda y el tercio inferior del lado derecho.