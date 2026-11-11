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Margarita recibe 333 turistas polacos y abre nuevas rutas aéreas

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Margarita recibe 333 turistas polacos y abre nuevas rutas aéreas
Margarita recibe 333 turistas polacos y abre nuevas rutas aéreas

Este martes, 10 de noviembre, arribaron al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño los primeros 333 visitantes procedentes de Polonia de esta temporada. El desembarco marca el inicio de una ambiciosa operación charter que contempla la llegada de unos 7.500 viajeros europeos hasta el próximo mes de marzo.

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Margarita recibe 333 turistas polacos y abre nuevas rutas aéreas

Margarita recibe 333 turistas polacos y abre nuevas rutas aéreas

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, explicó que el plan ejecutado mediante alianzas entre los operadores Rainbow, World2Meet, Hover Tours y prestadores de servicios locales de la isla de Margarita, proyecta un impacto directo en la dinámica económica del estado Nueva Esparta.

Asimismo, la titular de Turismo destacó que la estrategia no se limita al destino caribeño: la ruta comercial contempla itinerarios por el oriente venezolano (Cumaná, Carúpano y Anzoátegui), así como expediciones al Delta del Orinoco y el fenómeno del Rayo del Catatumbo en Maracaibo. A partir de enero, la programación sumará excursiones al Parque Nacional Canaima.

Conexión global y nuevas rutas

La llegada del contingente polaco representa la primera de 21 frecuencias programadas para esta temporada. En paralelo, la autoridad turística confirmó el inicio de operaciones de la aerolínea Copa Airlines a partir del próximo 24 de noviembre.

Con tres frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá —utilizado como centro de conexiones regional—, se busca facilitar el flujo directo de viajeros provenientes de América Latina hacia el suelo margariteño.

«Queremos mostrar la verdad de Venezuela: la Venezuela bonita, con infraestructura lista para recibir turistas y una población dispuesta a atenderlos», dijo Cabello.

​Viajeros internacionales recorrerán la isla de Margarita, Canaima, el Catatumbo y el oriente venezolano

Proyección internacional: Suramérica y Europa en la agenda

Las previsiones para los próximos meses apuntan a diversificar aún más los mercados emisores de viajeros: Enero: Inicio de operaciones charter provenientes de Argentina. Junio: Conexión directa mediante vuelos chárter desde Lisboa, Portugal.

La reactivación de estas frecuencias aéreas forma parte del plan integral de promoción turística nacional, orientado a dinamizar el sector de servicios, generar divisas y posicionar a la isla de Margarita como un competidor clave dentro del circuito del Caribe.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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