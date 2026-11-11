En una rápida respuesta coordinada entre los cuerpos de seguridad e inspección marítima, efectivos del sistema VEN 9-1-1 Nueva Esparta y del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rescataron sanas y salvas a cinco personas —entre ellas dos niños— que quedaron a la deriva al sureste de las costas insulares.

Rescatan a 5 personas a la deriva al sur de Nueva Esparta

Nueva Esparta: Rescatan a 5 personas a la deriva +VIDEO

La llamada de auxilio ingresó a la línea única de emergencias a las 13:47 horas por parte de la ciudadana Eliannys Rodríguez, quien alertó que la embarcación en la que navegaban con destino a la isla de Coche sufrió un colapso en el sistema de propulsión tras escucharse una fuerte detonación en el motor.

Bajo la dirección del Coronel Frank Quijada Morillo, el VEN 9-1-1 activó inmediatamente los protocolos de búsqueda y salvamento en aguas neoespartanas, desplegando unidades en articulación con los efectivos castrenses.

Localización y auxilio a los tripulantes

Tras una intensa labor de rastreo marítimo, la patrulla de la GNB logró ubicar la embarcación desmandada y asegurar a todos sus ocupantes. Los rescatados fueron identificados como:

Isenia Frontado (68 años)

(68 años) Emilio González (30 años)

(30 años) Eliannys Rodríguez (24 años)

(24 años) Kamilo González (4 años)

(4 años) Lian González (lactante menor de 3 meses)

La nave fue remolcada y acoplada en el desembarcadero del Faro de La Puntilla, ubicado en el municipio Mariño, donde un equipo multidisciplinario esperaba para dar atención inmediata.

Diagnóstico y traslado hospitalario

En el sitio de desembarque, los sobrevivientes fueron recibidos por el personal paramédico de la ambulancia Perla 1 y la unidad de salvamento Orca 5, dotadas con profesionales de la salud a bordo.

Tras la valoración primaria, el equipo médico diagnosticó cuadros de deshidratación leve a moderada producto del agotamiento y la prolongada exposición a los rayos solares. Para garantizar su completa estabilización, los cinco tripulantes fueron trasladados al Hospital Dr. Luis Ortega de Porlamar, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.