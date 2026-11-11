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Rotary Maneiro alerta acción ilegal contra terrenos de su propiedad

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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Rotary Maneiro alerta acción ilegal contra terrenos de su propiedad
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El Rotary Maneiro, ubicado en el sector Agua de Vaca del municipio Maneiro, estaría a punto de perder más de seis mil metros cuadrados de terreno de su propiedad, por una acción que califican de ilegal.

Rotary Maneiro alerta acción ilegal contra terrenos de su propiedad
Rotary Maneiro alerta acción ilegal contra terrenos de su propiedad

Rotary Maneiro alerta acción ilegal contra terrenos de su propiedad

Julio Díaz, presidente de la institución detalló ante los medios, que mediante una permuta, terceros pretenden apropiarse de un área de tierra que fue donada a la comunidad para un proyecto educativo Simoncito que ampliaría los servicios que brinda esta organización.

La figura de permuta viene del cambio de un terreno en el municipio Marcano, que estaría aportando el ciudadano Reinaldo Guerrero Rodríguez, contra dichos 6 mil metros en Apostadero, en los que el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, Intur, dice tener injerencia por ser de la comunidad.

Díaz informó que una Comisión del Rotary sostuvo un encuentro con la directiva de Intur en presencia de los representantes jurídicos de estos, y no presentaron alguna documentación que sostenga la medida sobre los terrenos que sí fueron protocolizados por el Rotary.

Explicó que la adjudicación inicial se materializó en diciembre del año 2025 y su posterior consolidación ocurrió en julio, pero el predio entregado originalmente no posee el mismo valor social ni comercial que el espacio comunitario afectado, además de registrarse modificaciones en la documentación posterior al proceso de adjudicación.

En tal sentido, la directiva del Rotary está ejerciendo acciones legales que lleven a la nulidad absoluta de la permuta, basándose en la documentación original de propiedad que resguarda el registro municipal, esperando ser escuchados en virtud del bienestar que prestan a la comunidad.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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