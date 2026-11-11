Shakira confirma a Venezuela en su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran” para 2027.

La artista barranquillera Shakira llevará su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a Venezuela en 2027. El anuncio fue dado a conocer de última hora por la productora de espectáculos **Fénix Entertainment**, confirmando la inclusión del país en la nueva etapa del tour.

Junto a Venezuela, la productora reveló que el itinerario por América Latina y el Caribe incorporará presentaciones en Brasil, Guatemala,Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

Shakira confirma a Venezuela en su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran” para 2027

La confirmación ha generado un alto nivel de expectativa entre la fanaticada local, que espera el regreso de la intérprete tras varios años sin presentarse en suelo venezolano. Hasta la fecha, la empresa organizadora no ha revelado los detalles específicos sobre las ciudades elegidas, el recinto, las fechas exactas ni el proceso de venta de entradas.

El espectáculo está ideado alrededor de su más reciente trabajo discográfico y repasa los grandes éxitos de su carrera, habiendo registrado convocatorias masivas en sus anteriores fechas internacionales.