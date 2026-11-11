Luego de casi un mes de vigilia a las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de 17 días de huelga de hambre de uno de los trabajadores, se alcanzó un acuerdo para el pago de USD 1.100 por concepto de utilidades, beneficio que abarcará a trabajadores activos, no requeridos, jubilados y pensionados.

Trabajadores de la CVG logran acuerdo de utilidades tras 17 días de huelga de hambre

La exigencia inicial era de USD 1.200 como bono sustitutivo de utilidades, frente a los USD 80 fraccionados que pretendía cancelar la CVG. Tras dos días de reuniones sin resultados con autoridades de la corporación y de la Gobernación del estado Bolívar, el acuerdo se concretó este martes 10 de noviembre, después de que los representantes laborales rechazaran la propuesta de que jubilados, pensionados y no requeridos recibieran solo el 50% de lo que se pagaría a los activos.

Aunque el monto final será igual para todos los grupos, el dirigente Espino señaló que la CVG indicó que el 15 de noviembre los jubilados, pensionados y no requeridos recibirán solamente USD 200, bajo el argumento de que ese pago ya estaba gestionado. Se acordó que los otros USD 200 serán cancelados el 30 de este mes, mientras que el 15 de diciembre y durante los primeros tres meses de 2027 cobrarán igual que el resto de los trabajadores.

Espino calificó el acuerdo como exitoso y adelantó que se mantendrá la mesa de diálogo, al recordar que persisten otras exigencias, como la inclusión de los trabajadores bajo la figura de no requeridos, aplicada durante la pandemia de COVID-19 para la reducción de personal en planta.

En paralelo, tras 17 días de huelga de hambre y de ser el único que mantenía esta medida extrema, el presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar, Hugo Medina, fue trasladado al hospital de Ferrominera Dr. Américo Bavó, luego de que una evaluación médica determinara que su estado cardíaco estaba comprometido y que presentaba un cuadro infeccioso respiratorio.

Durante más de dos semanas la CVG mantuvo silencio ante esta medida, que inició con cuatro personas. El lunes 9 de noviembre, Tomás Romero, trabajador de Sidor, se descompensó y tuvo que abandonar la huelga de hambre, situación que también ocurrió días antes con el jubilado de Alcasa Luis García y el sidorista Alejandro Lozada.

Con información de Crónica Uno.