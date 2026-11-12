Dólar y euro BCV: Así abre la tasa oficial de este jueves 12 noviembre.

El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el valor del dólar y el euro que regirá este jueves 12 de noviembre de 2026.

Según la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan en los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

La moneda estadounidense cotizó su valor en Bs. 904,44 por dólar, un aumento de. 2,83 bolívares en comparación con la jornada anterior del miércoles 11 de noviembre.

Por su parte, el euro se ubica en Bs.1.003,49, lo que representa una baja de Bs. 4,47, respecto a la última actualización.