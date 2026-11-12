Política y OpiniónPolítica - OpiniónPrincipales

Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad»

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
1 Vista
3 Min Lectura
Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad»
Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad»

Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad».

Contenido

Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad».

La dirigente opositora Dinorah Figuera condenó las restricciones de visitas denunciadas en la residencia de Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario, y advirtió que estos hechos afectan los esfuerzos de diálogo y reconciliación política en Venezuela.

Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad»

A través de un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de X, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) informó que recibió mensajes y videos sobre lo ocurrido en la vivienda del abogado.

Figuera explicó que conoció la situación mientras se trasladaba a Caracas, después de regresar de Madrid. Según las denuncias de los allegados de Rocha, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) restringieron el acceso de visitantes al inmueble.

«Subiendo a Caracas tras mi llegada de Madrid, recibo mensajes y videos de la situación irregular sucedida en la casa familiar de Perkins Rocha, donde cumple arresto domiciliario», escribió.

Figuera advierte que los hechos afectan el diálogo político

La dirigente cuestionó que las restricciones denunciadas ocurran mientras se anuncian nuevas liberaciones de presos políticos y a pocos días de la cuarta mesa de diálogo entre representantes del oficialismo y la oposición.

A su juicio, estas actuaciones contradicen las expectativas de acercamiento político y reconciliación que existen entre distintos sectores del país.

«En medio del anuncio de que vienen liberaciones de presos políticos y en el preámbulo de la cuarta mesa de diálogo debo condenar el hecho por cuanto le hace un flaco servicio a lo que quieren los venezolanos: reencuentro y libertad», manifestó.

Exigen respeto a los derechos de Perkins Rocha

Figuera también pidió que se respeten los derechos del abogado y dirigente opositor, quien permanece bajo arresto domiciliario.

La presidenta de la AN-2015 reiteró además su exigencia de liberar a las personas detenidas por motivos políticos y vinculó esta demanda con la necesidad de avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional.

«Exigimos respeto y libertad para Perkins y los presos políticos», concluyó.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Hallan cadáver de un venezolano con impacto de bala en una vía pública de Chile
Hallan cadáver de un venezolano con impacto de bala en una vía pública de Chile
Delcy Rodríguez anuncia en la COP31 el plan «Venezuela vive» para la protección climática
Delcy Rodríguez anuncia en la COP31 el plan «Venezuela vive» para la protección climática
Hallan restos de mototaxista desaparecido hace 14 meses en fosa clandestina de Chivacoa
Hallan restos de mototaxista desaparecido hace 14 meses en fosa clandestina de Chivacoa
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV inicia pagos a trabajadores activos y jubilados
Aguinaldos Noviembre 2026: CANTV paga utilidades a trabajadores y jubilados
Bonos Bonos Patria Economía Principales Venezuela
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Planes de administración de carga sofocan a Nueva Esparta
Nueva Esparta Principales Regionales
Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública
Detienen a pareja en Zulia por mantener relaciones sexuales dentro de un carro en plena vía pública
Nacionales
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Pagan Bono de «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a trabajadores de nómina especial: Equivale a US$118,32
Economía Bonos Bonos Patria Principales
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Regionales Nueva Esparta Principales
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Ley nacional blindará inclusión económica y laboral de adultos mayores
Regionales Nueva Esparta Principales
Rescatan a 5 personas a la deriva al sur de Nueva Esparta
Nueva Esparta: Rescatan a 5 personas a la deriva +VIDEO
Regionales Nueva Esparta Principales Sucesos
Madre e hija venezolanas fueron asesinadas en el departamento del Atlántico, Colombia
Madre e hija venezolanas fueron asesinadas en el departamento del Atlántico, Colombia
Internacionales Principales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte