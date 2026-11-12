Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad».

Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad».

La dirigente opositora Dinorah Figuera condenó las restricciones de visitas denunciadas en la residencia de Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario, y advirtió que estos hechos afectan los esfuerzos de diálogo y reconciliación política en Venezuela.

Dinorah Figuera rechazó restricciones de visitas a Perkins Rocha: «Le hace un flaco servicio al reencuentro y la libertad»

A través de un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de X, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) informó que recibió mensajes y videos sobre lo ocurrido en la vivienda del abogado.

Figuera explicó que conoció la situación mientras se trasladaba a Caracas, después de regresar de Madrid. Según las denuncias de los allegados de Rocha, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) restringieron el acceso de visitantes al inmueble.

«Subiendo a Caracas tras mi llegada de Madrid, recibo mensajes y videos de la situación irregular sucedida en la casa familiar de Perkins Rocha, donde cumple arresto domiciliario», escribió.

Figuera advierte que los hechos afectan el diálogo político

La dirigente cuestionó que las restricciones denunciadas ocurran mientras se anuncian nuevas liberaciones de presos políticos y a pocos días de la cuarta mesa de diálogo entre representantes del oficialismo y la oposición.

A su juicio, estas actuaciones contradicen las expectativas de acercamiento político y reconciliación que existen entre distintos sectores del país.

«En medio del anuncio de que vienen liberaciones de presos políticos y en el preámbulo de la cuarta mesa de diálogo debo condenar el hecho por cuanto le hace un flaco servicio a lo que quieren los venezolanos: reencuentro y libertad», manifestó.

Exigen respeto a los derechos de Perkins Rocha

Figuera también pidió que se respeten los derechos del abogado y dirigente opositor, quien permanece bajo arresto domiciliario.

La presidenta de la AN-2015 reiteró además su exigencia de liberar a las personas detenidas por motivos políticos y vinculó esta demanda con la necesidad de avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional.

«Exigimos respeto y libertad para Perkins y los presos políticos», concluyó.