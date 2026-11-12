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Hallan cadáver de un venezolano con impacto de bala en una vía pública de Chile

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Hallan cadáver de un venezolano con impacto de bala en una vía pública de Chile
Hallan cadáver de un venezolano con impacto de bala en una vía pública de Chile

El cuerpo sin vida de un ciudadano venezolano, de aproximadamente 30 años, fue hallado con varias heridas en plena vía pública de la comuna de Maipú, Región Metropolitana en Chile.

Hallan cadáver de un venezolano con impacto de bala en una vía pública de Chile

Hallan cadáver de un venezolano con impacto de bala en una vía pública de Chile

El cadáver se encontró alrededor de las 5:00 a. m. del miércoles 11 de noviembre en la avenida del Ferrocarril, antes de llegar a la caletera de la autopista Américo Vespucio, según reportaron medios locales.

Al lugar acudieron funcionarios Carabineros, personal de seguridad municipal y el Ministerio Público. Los informes preliminares indican que el venezolano tendría situación migratoria regular, sin antecedentes policiales y en situación de calle.

Las autoridades determinaron que no se halló evidencia balística en el sector, por lo que se maneja la teoría de que el cuerpo habría sido abandonado allí. La investigación para esclarecer lo ocurrido ya está en marcha.

«El día de hoy, alrededor de las 5 de la mañana, fue hallado un cuerpo de un ciudadano extranjero. Mantiene un impacto balístico en la zona torácica con salida, y ese impacto le habría causado la muerte», dijo el fiscal Felipe Chandía Grunert, de la Fiscalía Occidente.

Grunert explicó que, por lo que manejan, hasta el momento, «el cuerpo de esta persona habría sido dejado acá», pues la víctima «no tendría domicilio en el sector».

Asimismo, extendió que sus allegados indicaron que «tuvieron noticias de él, fue alrededor de las 10 p. m.» del martes 10 de noviembre. Agregó que, al momento de hallar el cuerpo, no habían recibido denuncias por presunta desgracia en la fiscalía.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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