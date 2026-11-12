Una fosa clandestina ubicada en el sector La 15, barrio La Libertad, del municipio Bruzual (Chivacoa), estado Yaracuy, fue el lugar donde funcionarios policiales y militares localizaron los restos óseos de un mototaxista que llevaba 14 meses sin ser visto por sus familiares.

Hallan restos de mototaxista desaparecido hace 14 meses en fosa clandestina de Chivacoa

El periodista de sucesos Román Camacho informó que las autoridades forenses lograron identificar a la víctima como Michael Antonio Castillo Matusiak, de 28 años, luego de que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) realizara los análisis correspondientes y confirmara que la osamenta hallada pertenecía al joven.

De acuerdo con la información divulgada por Camacho, Castillo Matusiak fue reportado como desaparecido el 8 de septiembre de 2025. Ese día, el mototaxista recibió una llamada telefónica para realizar una carrera y salió de su vivienda en el sector La Peñita, también en Chivacoa. Desde entonces, sus familiares perdieron todo contacto con él y nunca más supieron de su paradero.

La búsqueda emprendida por los parientes del joven abarcó hospitales, organismos policiales, zonas rurales del municipio e incluso el embalse de Cumaripa, ubicado al este de Chivacoa, sin que lograran obtener dato alguno sobre su ubicación.

Fue gracias a labores de investigación coordinadas entre el Conas, el Cicpc y el Senamecf que se pudo dar con la fosa clandestina donde se encontraban los restos del mototaxista. La exhumación se realizó bajo la supervisión del Ministerio Público.

Durante el procedimiento, las autoridades practicaron la detención de un sujeto presuntamente vinculado con el caso. Según lo reseñado por Camacho, los investigadores manejan la hipótesis de que el móvil del homicidio estaría relacionado con una deuda, aunque las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen aún no han sido esclarecidas.

Con información de Versión Final.