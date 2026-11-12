Derrumbe de un edificio en Nueva York deja un fallecido y varios heridos.

Varias personas quedaron atrapadas el miércoles entre los escombros luego de que un edificio se vino abajo en la ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Bomberos.

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja un fallecido y varios heridos

Los bomberos recibieron una llamada a eso de las 4 de la tarde para atender un incidente en una obra de tres pisos. Imágenes captadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraban a decenas de bomberos entre los escombros. Un grupo de rescatistas se concentró en un área y parecía usar una sierra para abrirse paso entre los escombros.

🟡 #EnVideo | Bomberos y rescatistas trabajan en el lugar después de que un edificio de tres pisos se derrumbara parcialmente sobre una obra en construcción en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, dejando al menos un muerto y varios heridos. https://t.co/MkKkIBZETk— Globovisión (@globovision) November 12, 2026

El derrumbe ocurrió en una zona donde se realizaban obras de construcción. Hasta el momento se ha registrado una persona fallecida.

Las imágenes aéreas mostraron el momento en que las personas sacaban a por lo menos una persona de entre los escombros, antes de retirarla en una camilla.