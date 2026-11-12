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Sudeban prohíbe cobro de comisiones en cuentas de pensionados, jubilados y adultos mayores

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Sudeban prohíbe cobro de comisiones en cuentas de pensionados, jubilados y adultos mayores
Sudeban prohíbe cobro de comisiones en cuentas de pensionados, jubilados y adultos mayores

Sudeban prohíbe cobro de comisiones en cuentas de pensionados, jubilados y adultos mayores.

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ratificó mediante la Circular N.º 08748 la prohibición expresa del cobro de comisiones por las transacciones de cuentas de nómina de pensionados, jubilados y población de la tercera edad.

Sudeban prohíbe cobro de comisiones en cuentas de pensionados, jubilados y adultos mayores

El mecanismo del ente regulador se consolida como un mecanismo de protección a un sector vulnerable de la población. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Personas Adultas Mayores destacó la medida financiera.

«Nuestra exigencia tuvo respuesta: la Circular N.º 08748, del 30 de octubre de 2026, que ratifica las disposiciones que protegen a nuestros pensionados, jubilados y adultos mayores», aseveró.

El nuevo pronunciamiento del organismo reafirma los términos de la Circular N.º 0136, dictada el 2 de julio de 2024, dirigida a instituciones bancarias públicas y privadas del país. El texto reitera la obligación legal de ofrecer una atención preferencial y adecuada a adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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