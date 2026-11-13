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Gobernador de Cojedes suspende el encendido de luces navideñas en 2026 por los cortes eléctricos

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Gobernador de Cojedes suspende el encendido de luces navideñas en 2026 por los cortes eléctricos
Gobernador de Cojedes suspende el encendido de luces navideñas en 2026 por los cortes eléctricos

Gobernador de Cojedes suspende el encendido de luces navideñas en 2026 por los cortes eléctricos.

Gobernador de Cojedes suspende el encendido de luces navideñas en 2026 por los cortes eléctricos

El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, anunció este jueves 12 de noviembre que este año no habrá encendido de luces navideñas en la entidad, una decisión que atribuyó a la crisis del sistema eléctrico.

El mandatario regional lo dijo en una entrevista con el periodista Eduardo Rodríguez Giolitti, en Unión Radio.

Gobernador de Cojedes suspende el encendido de luces navideñas en 2026 por los cortes eléctricos

Galíndez calificó de contrasentido hacer despliegues de iluminación mientras la población soporta cortes de luz que, según dijo, llegan a entre seis y siete horas diarias en distintas comunidades.

En ese contexto, afirmó que no es viable gastar electricidad en adornos cuando el servicio falla con frecuencia, y aclaró que la medida busca ahorrar energía sin que se pierda el espíritu de la época.

En lugar de los tradicionales encendidos, el Gobierno regional coordinará con la Iglesia católica la instalación e iluminación de nacimientos y pesebres comunitarios en las plazas Bolívar de cada municipio, para mantener las costumbres decembrinas con celebraciones más sencillas.

La suspensión rompe con una práctica habitual del gobernador. El año pasado, Galíndez encendió el árbol de San Carlos, capital del estado, el 28 de noviembre, en un acto con parrandas y orquestas, y se refirió al árbol como el “Palo de Galíndez”, como lo conoce la gente en la región.

El anuncio llega días después de que el Gobierno nacional diera inicio oficial a la temporada navideña con el encendido de luces en el Paseo Los Próceres, en Caracas, el pasado 1 de noviembre.

Desde entonces, habitantes de Tinaquillo, en Cojedes, han denunciado que el racionamiento eléctrico en el estado se intensificó, con apagones de más de 10 horas diarias según sus testimonios.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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