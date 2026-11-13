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Oliver Blanco niega que haya ordenado a la PNB impedir ingreso de eurodiputado a casa de Perkins Rocha

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Oliver Blanco niega que haya ordenado a la PNB impedir ingreso de eurodiputado a casa de Perkins Rocha
Oliver Blanco niega que haya ordenado a la PNB impedir ingreso de eurodiputado a casa de Perkins Rocha

Oliver Blanco niega que haya ordenado a la PNB impedir ingreso de eurodiputado a casa de Perkins Rocha.

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Oliver Blanco, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, negó este jueves que la Cancillería haya dado la orden de impedir el paso de dos eurodiputados españoles a la casa del abogado y preso político Perkins Rocha.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se ubicaron a las afueras de la casa de Rocha y negaron el ingreso de Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch. El que parece ser el jefe del grupo responsabilizó a Cancillería por la orden.

Oliver Blanco niega que haya ordenado a la PNB impedir ingreso de eurodiputado a casa de Perkins Rocha

Ante las acusaciones, Blanco salió al paso y negó que la Cancillería estuviera detrás de tales restricciones. En tal sentido, publicó en su cuenta de X (Twitter) una captura de pantalla con la palabra «fake» (falso, en inglés).


La esposa de Rocha, María Constanza Cipriani, reconoció que desconocía quién estaba detrás de la orden de impedir las visitas. «A mí tú me puedes preguntar si el tribunal prohibió las visitas. Eso yo te lo puedo contestar», añadió.

«Si la Cancillería es la que tiene que dar la respuesta, podemos llamar a Oliver Blanco a ver si sabe de eso… Es el nuevo canciller, claro. ¿Alguien tiene el teléfono de Oliver Blanco? Sería cheverísimo llamar y preguntarle», añadió.

SITUACIÓN CON ROCHA

Agentes de la PNB limitaron el miércoles las visitas a Rocha y este jueves aumentó la cantidad de efectivos. En el transcurso de la tarde, los eurodiputados fueron a la vivienda y no consiguieron ingresar.

«Están poniéndole piedras al camino a algo que ya no se va a poder parar. Es absurdo por parte de las autoridades; deberían ir interiorizando que Venezuela es distinta y ya no lo pueden parar», dijo Tertsch frente a la PNB.

Los eurodiputados se comunicaron con Rocha por la ventana de su vivienda. «Este es un pueblo que lucha por su libertad. Gracias a España. Seremos libres», dijo el abogado, quien lleva más de dos años privado de libertad.

Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela, de lleva más de dos años como preso político. Aunque fue excarcelado a principios de este año, permanece en arresto domiciliario y con otras restricciones.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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