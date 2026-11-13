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Muere Regina Torné, la inolvidable Mamá Elena de Como agua para chocolate, a los 82 años

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Muere Regina Torné, la inolvidable Mamá Elena de Como agua para chocolate, a los 82 años
Muere Regina Torné, la inolvidable Mamá Elena de Como agua para chocolate, a los 82 años

Muere Regina Torné, la inolvidable Mamá Elena de Como agua para chocolate, a los 82 años.

La actriz mexicana Regina Torné, recordada por su papel de Mamá Elena en la película Como agua para chocolate, falleció a los 82 años el miércoles 11 de noviembre.

Muere Regina Torné, la inolvidable Mamá Elena de Como agua para chocolate, a los 82 años

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde lamentó la partida de la intérprete, cuyo nombre de pila era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, aunque la actriz había enfrentado diversos problemas de salud durante el último año.

Según reportes previos, en noviembre de 2025 sufrió una caída que la mantuvo hospitalizada varias semanas. Sus dificultades de movilidad la obligaron después a recibir cuidados especiales en su domicilio.

Trayectoria de Regina Torné

Nacida en Villahermosa, Tabasco, Torné inició su carrera artística en la década de 1960. Pronto se abrió paso en el cine mexicano con películas como Sólo de noche vienes, El Rata y La señora Muerte, mientras alternaba su trabajo en el teatro y la televisión.

El reconocimiento internacional llegó en 1992, cuando dio vida a Mamá Elena en la adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel. Ese personaje, la madre autoritaria que marca el destino de Tita, la convirtió en uno de los rostros más emblemáticos del filme.

En televisión, el público la recuerda como Gloria, la tía de Paty, en El Chavo del 8 en 1978. Con los años se volvió una figura habitual de las telenovelas mexicanas, donde destacó sobre todo como villana en producciones como La loba (2010), Cielo rojo (2011) y Siempre tuya Acapulco (2014).

Tras retirarse de la actuación en 2016, se estableció en Puebla, donde fundó una escuela de artes escénicas dedicada a formar a nuevas generaciones en actuación, canto, baile y expresión corporal.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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