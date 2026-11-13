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Todo preparado para el concierto: Shakira confirmó en sus redes visita a Venezuela

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Todo preparado para el concierto: Shakira confirmó en sus redes visita a Venezuela
Todo preparado para el concierto: Shakira confirmó en sus redes visita a Venezuela

Todo preparado para el concierto: Shakira confirmó en sus redes visita a Venezuela

La cantante colombiana Shakira confirmó este jueves su concierto en Venezuela en el marco de la gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour. Se trata de su primera visita al país desde 2011.

Shakira compartió en sus historias de Instagram la publicación que hizo la productora Fenix Entertainment a principios de semana. En la imagen se puede ver la agenda de la gira en Latinoamérica para este 2027.

Captura de pantalla

De acuerdo a la productora, Shakira visitará Venezuela el próximo año. Asimismo, confirmó conciertos de la colombiana en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá, en el marco de su la etapa Latinoamérica 2027.

A pesar de confirmar su visita a Venezuela, Shakira no dio nuevos detalles sobre el concierto. Hasta el momento, no hay información sobre el lugar en el que se hará el espectáculo o las fechas agendas.

EL REGRESO DE SHAKIRA

Shakira hizo conciertos en varios países de Latinoamérica en 2025, pero Venezuela no fue incluida en la lista de destinos. Durante años, los fanáticos venezolanos esperaron con ansias su visita al país.

Este concierto marca su regreso a Venezuela después de 16 años sin hacer un espectáculo en el país. Su última visita se remonta hasta el 27 de marzo de 2011, cuando se presentó en la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, con su gira Sale el Sol World Tour.

Los fanáticos se mantienen expectantes a las nuevas noticias sobre el concierto de Shakira. Las principales interrogantes radican en el precio de los boletos, la cantidad de fechas y la locación elegida para la ocasión.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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