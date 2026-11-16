María Corina Machado convocó a una peregrinación a la basílica de la Virgen de Coromoto por la liberación de los presos políticos.

María Corina Machado convocó a los venezolanos a participar el próximo 5 de diciembre en una peregrinación a la basílica de la Virgen de Coromoto, en Guanare, estado Portuguesa, para exigir la liberación de los presos políticos y pedir que 2027 sea el año definitivo para Venezuela.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz anunció su participación este domingo, después de asistir a una misa en la parroquia San Juan Bosco, en Los Teques, estado Miranda. La iniciativa, promovida por la Iglesia católica durante el año jubilar de la patrona de Venezuela, busca reunir a ciudadanos de distintas regiones en una jornada de oración y encuentro.

En declaraciones reseñadas por Infobae, Machado explicó que la actividad también estará dedicada a las familias separadas por la migración y a quienes esperan el regreso de sus seres queridos.

«Va a ser un día de oración y un día de unión», expresó la dirigente. Añadió que durante la peregrinación pedirán protección para las personas detenidas por razones políticas y reclamarán que puedan recuperar su libertad.

Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, Venezuela mantiene más de 300 presos políticos.

María Corina Machado convocó a una peregrinación a la basílica de la Virgen de Coromoto por la liberación de los presos políticos

La dirigente planteó que la movilización tendrá un significado especial para los millones de venezolanos que emigraron durante los últimos años y sus familiares. Por ello, invitó a dedicar las oraciones a la reunificación de los hogares afectados por la diáspora.

Machado también expresó su deseo de que la peregrinación reúna a ciudadanos procedentes de diferentes estados del país. Describió una llegada multitudinaria a Guanare, con personas movilizándose en autobuses, motocicletas y bicicletas.

«Como ríos y ríos, en autobús, en moto, en bicicleta», manifestó al imaginar la concentración en el santuario. Allí, según explicó, pedirán que 2027 sea «el año definitivo de la liberación».

La opositora llamó a organizar la participación desde las comunidades y parroquias. Precisó que la convocatoria cuenta con el respaldo de sacerdotes, congregaciones religiosas, grupos juveniles y organizaciones de laicos.

Cardenal Baltazar Porras respalda la peregrinación

La convocatoria también recibió el respaldo del cardenal Baltazar Porras, quien difundió un mensaje para promover la participación ciudadana.

El religioso consideró que el encuentro debe convertirse en una oportunidad para expresar el deseo de transformar la situación social venezolana y recuperar la convivencia entre ciudadanos con distintas posiciones políticas.

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«Que no tengamos que sufrir más porque es inexplicable que haya presos políticos», manifestó Porras.

Asimismo, defendió el derecho de los venezolanos a expresar sus opiniones y mantener sus diferencias sin persecuciones. A su juicio, estas condiciones son necesarias para construir acuerdos y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

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La peregrinación se realizará durante el año jubilar dedicado a la Virgen de Coromoto, una de las principales advocaciones religiosas del país.

Machado retoma actividades políticas tras regresar a Venezuela

La convocatoria se produce semanas después del regreso de Machado a Venezuela, el pasado 25 de octubre, tras permanecer fuera del país desde diciembre de 2025. La dirigente había viajado a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

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Desde su retorno, ha retomado los contactos con distintos sectores sociales y políticos. Entre sus actividades figuran encuentros con militantes opositores, familiares de personas detenidas por razones políticas, estudiantes universitarios y ciudadanos afectados por los terremotos registrados en junio.

En sus últimas intervenciones públicas, Machado ha sostenido que el proceso de transición política en Venezuela es «irreversible». También ha expresado expectativas sobre las conversaciones entre el chavismo y el sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, con la esperanza de avanzar hacia una convocatoria electoral.

Durante la misa en Los Teques, la dirigente también destacó la responsabilidad de los ciudadanos en el futuro nacional.

«La libertad es responsabilidad y cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad. Todos somos responsables del destino de Venezuela», expresó al recordar las palabras pronunciadas durante la homilía.