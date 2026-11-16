Un joven venezolano identificado como Jeiner José Muñoz Leal, de 20 años, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en Chile, por el delito de homicidio simple frustrado.

Dictan prisión preventiva a venezolano por atacar a una persona con una llave de cruz en Chile

De acuerdo con la información reseñada por medios locales, el ataque se registró el pasado 5 de noviembre afuera de una vivienda ubicada en calle Sargento Aldea, en la capital de la región de Magallanes.

Según la Fiscalía, la víctima fue atacada por el venezolano luego de que intentara mediar en una discusión que sostenía el implicado con otro individuo. Los registros señalan que Muñoz golpeó varias veces en la cabeza a la víctima con una llave de cruz.

El ataque le provocó a la persona afectada una fractura de cráneo con hundimiento y un hematoma intracerebral, lesiones que la dejaron en riesgo vital.

Fue operada de urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes, donde permanece hospitalizada y bajo atención médica, con secuelas neurológicas que afectan su capacidad para hablar y comprender.

El acusado fue aprehendido la noche del 12 de noviembre en su domicilio, tras diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros. En el lugar también se incautó la herramienta que habría sido usada en la agresión.

El tribunal decretó la cautelar solicitada por el Ministerio Público y estableció un plazo de 90 días para la investigación.