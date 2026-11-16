Thalía agradece a Karol G tras compartir escenario en México: «Hermana, ya eres mexicana».

La cantante mexicana Thalía expresó públicamente su cariño y admiración por Karol G tras compartir escenario con la artista colombiana durante el primer concierto de la gira «Viajando por el Mundo Tropitour» el pasado 13 de noviembre.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Thalía agradeció la invitación y calificó la experiencia como un momento especial. “Qué maravilloso compartir este momento tan especial en mi amado México”, escribió la intérprete.

Thalía agradece a Karol G tras compartir escenario en México: «Hermana, ya eres mexicana

Thalía reveló igualmente que obsequió a la cantante colombiana unas guitarras personalizadas, elaboradas especialmente para ella. Según comentó, las realizaron “con mucho amor”, un detalle que había mostrado previamente a sus seguidores durante el proceso de creación.La publicación concluyó con una frase que rápidamente generó reacciones entre los fanáticos de ambos artistas: “Hermana, ya eres mexicana!”, en referencia al cariño y respaldo que Karol G recibe del público mexicano.