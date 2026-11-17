Enfermeros de Nueva Esparta protestan frente al Hospital Luis Ortega en rechazo al bono de fin de año.

Representantes del gremio de enfermería del estado Nueva Esparta protagonizaron una manifestación pacífica a las afueras del Hospital Dr. Luis Ortega de Porlamar, con el propósito de expresar su categórico rechazo al monto depositado por concepto de bono de fin de año.

Enfermeros de Nueva Esparta protestan frente al Hospital Luis Ortega en rechazo al bono de fin de año

Enfermeros de Nueva Esparta protestan frente al Hospital Luis Ortega en rechazo al bono de fin de año

Durante la jornada de protesta, el presidente del Colegio de Enfermería de la entidad insular, Joel Graterol, denunció que la bonificación asignada equivale a apenas 7,8 dólares diarios al calcularse sobre la base del salario integral, una cifra que el personal asistencial considera irrisoria e insuficiente para cubrir las necesidades básicas de sus hogares durante la temporada decembrina.

Incumplimiento de demandas y discusión contractual

Graterol explicó que el pago ejecutado desconoce por completo el pliego de exigencias consignado el pasado 13 de octubre, un documento respaldado por más de 50.000 firmas de trabajadores de la administración pública y del sector sanitario. En dicha solicitud formal, el gremio demandaba:

Un pago de aguinaldos equivalente a 1.000 dólares , correspondientes a 120 días de salario integral.

, correspondientes a 120 días de salario integral. El respeto irrestricto a los beneficios contractuales para los profesionales que ejercen doble cargo.

La reivindicación económica de los jubilados y pensionados de los sectores salud y educación.

La reactivación inmediata de las discusiones de las convenciones colectivas, estancadas ante la falta de resultados en las mesas de diálogo.

El peso de la insularidad y los servicios públicos

En respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Información, Miguel Pérez Pirela, sobre el manejo de los ingresos petroleros, la inversión ejecutada y la distribución del remanente en bonificaciones, el dirigente gremial subrayó el severo impacto que genera la condición de insularidad en el costo de la vida en Margarita.

Graterol detalló que el gasto mensual en transporte público para acudir a los centros de salud oscila entre 30 y 50 dólares, mientras que el abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna demanda entre 35 y 45 dólares adicionales, erogaciones que deben asumir directamente los trabajadores de su propio bolsillo ante las recurrentes fallas de los servicios públicos en la región.

Finalmente, el representante del Colegio de Enfermería enfatizó que esta precariedad salarial golpea de manera desproporcionada a la fuerza laboral femenina que constituye la mayoría del sector sanitario en Nueva Esparta, integrada en gran medida por madres y jefas de hogar que sostienen solas la economía familiar.