Academia de Medicina advirtió sobre riesgo de rabia humana en zonas vulnerables del país.

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, pidió este martes 17 de noviembre ampliar las campañas de vacunación antirrábica en Venezuela, tanto para animales domésticos y callejeros como para personas en situación de riesgo, ante los seis fallecimientos por rabia humana reportados durante 2026, cinco en el estado Zulia y uno en Bolívar.

El médico insistió en que las medidas preventivas deben alcanzar especialmente a las comunidades donde existe circulación del virus. «Lo que hay que hacer primero desde el punto de vista veterinario es contra gatos y perros vacunar a todos esos animales que son los portadores y vacunar a la gente, sobre todo, en zonas endémicas para cuando le toque el accidente con el animal que esté infectado no sufra la enfermedad», puntualizó durante declaraciones recogidas por Unión Radio.

Academia de Medicina advirtió sobre riesgo de rabia humana en zonas vulnerables del país

La preocupación del especialista coincide con los reportes epidemiológicos divulgados a comienzos de noviembre. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, confirmó el fallecimiento de cinco personas en Zulia y la detección de 155 perros y gatos infectados en nueve municipios de la entidad, lo que motivó la activación del Plan de Acción 2026 para el Control Integral de la Rabia.

Las autoridades sanitarias programaron una jornada intensiva de inmunización animal entre el 13 y el 15 de noviembre, con el propósito de alcanzar una cobertura de al menos 80 % de perros y gatos en los municipios afectados antes de finalizar el año. La estrategia contempla puntos de vacunación y visitas comunitarias para reducir la circulación del virus.

Urbina solicitó al Ministerio de Salud fortalecer el control de zoonosis, particularmente entre animales sin dueño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la enfermedad puede transmitirse mediante mordeduras o arañazos de animales infectados y recomienda lavar inmediatamente las heridas con agua y jabón durante al menos 15 minutos, además de buscar atención médica urgente para evaluar la necesidad de vacunación posterior a la exposición y otros tratamientos. La vacunación humana preventiva se recomienda según el nivel de riesgo, no indiscriminadamente para toda la población.

El presidente de la Academia también abordó la situación general del sistema sanitario y reveló que se entregó a Dinorah Figuera, representante de la oposición en la mesa de negociación política, una propuesta con medidas a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades del sector. «Esperemos que nos atiendan. Ella hizo el planteamiento, estamos esperando que nos llamen, pero los programas están hechos, los planteamientos para vacunas. Necesitamos al menos unos 55 millones de dólares para vacunas», expresó.

En materia de inmunización infantil, Urbina advirtió sobre la cantidad de niños que no han recibido las vacunas correspondientes y cuestionó la situación nacional frente a otros países de la región. «No puede ser que Haití que es el país más pobre de la región tenga mejor salud que nosotros», afirmó.