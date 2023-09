Super Luna Azul

Habrá una Luna llena, una superluna y una Luna azul. Este fenómeno será visible del 30 al 31 de agosto por la noche. En Venezuela, específicamente a las 9:36 pm. Se utilizan tres términos para describir la espectacular Luna que se podrá ver durante la noche del 30 al 31 de agosto. Es una Luna llena, una superluna y también una Luna azul, por lo que muchos la llaman simplemente superluna azul. Explicaremos qué es este fenómeno y a qué hora se podrá observar. ¿Qué es una superluna? La Luna viaja alrededor de nuestro planeta en una órbita elíptica, o un círculo alargado, con la Tierra más cerca de un lado de la elipse, explica la NASA en su página web. Cada mes, la Luna pasa por el punto más cercano a la Tierra (perigeo) y el punto más alejado de la Tierra (apogeo). Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama “superluna”. La Luna se encuentra en su punto más distante de la Tierra en el apogeo y en su punto más cercano en el perigeo. ¿Y por qué es una Luna azul? “Luna azul” es el término utilizado cuando vemos la Luna llena dos veces en un mismo mes. El ciclo lunar dura 29,5 días; es decir, un poco menos que la duración promedio de un mes calendario. Esta diferencia resulta en que si hay una Luna llena al comienzo de un mes, cuando aún quedan suficientes días para otro ciclo completo, habrá una segunda Luna llena ese mismo mes. En otras palabras, una Luna llena que ocurre el día 1 o 2 de un mes probablemente será seguida por una segunda Luna llena el día 30 o 31. Esto sucede cada dos o tres años, según explica la NASA. A veces la gente se refiere a dos tipos de Lunas azules: mensuales y estacionales. Esta próxima Luna es una Luna azul mensual. Las Lunas azules estacionales ocurren cuando hay cuatro Lunas llenas en una sola estación (primavera, verano, otoño o invierno) en lugar de las tres habituales. ¿Se verá esta Luna más grande? La Luna estará a unos 360.000 km de distancia de la Tierra, lo que hará que parezca un 14% más brillante y más grande que su tamaño habitual, según explicó la NASA. Normalmente, nuestro satélite se encuentra a una distancia de aproximadamente 405.000 km. ¿Las Lunas azules y las superlunas siempre ocurren juntas? No. Alrededor del 25% de todas las Lunas llenas son superlunas, pero solo el 3% de las Lunas llenas son Lunas azules, explica la NASA. El tiempo entre superlunas azules varía (puede ser de hasta 20 años), pero en general, el promedio es de 10 años. Las próximas superlunas azules se producirán en pareja, en enero y marzo de 2037. ¿Cómo y a qué hora se podrá observar la superluna azul? En gran parte del mundo, se podrá ver la superluna azul sin necesidad de utilizar binoculares o telescopios. Solo bastará con mirar al cielo, siempre y cuando las condiciones meteorológicas en cada lugar sean favorables. Aunque la Luna se podrá observar desde que aparezca en el horizonte y durante toda la noche, trata de no perderte el momento de máximo esplendor en tu país. El momento exacto de la Luna llena se define como el punto en el que el satélite se encuentra a 180 grados del Sol, completamente opuesto a nuestra estrella en el cielo sobre la Tierra. En el caso de la superluna azul, la Luna estará frente al Sol a las 9:36 pm hora del este de Estados Unidos del miércoles 30 de agosto, según la NASA (01:36 am GMT del jueves). Estos son los horarios para ver la superluna azul en su punto máximo en algunos países: Argentina: 10:36 pm Chile: 9:36 pm Colombia: 8:36 pm España: 3:36 am (del jueves) Estados Unidos (costa este): 9:36 pm México: 7:36 pm Perú: 8:36 pm Venezuela: 9:36 pm Si el cielo no está despejado donde te encuentras, puedes seguir la superluna azul a través de Internet. El astrónomo italiano Gianluca Masie transmitirá en vivo diferentes imágenes del evento en su canal de Youtube.