Yalitza Aparicio brilló al desfilar para una marca reconocida

Yalitza Aparicio emocionó a todos sus seguidores al dar a conocer una increíble noticia. A través de la plataforma digital Instagram, Victoria’s Secret México realizó una publicación en colaboración con la actriz mexicana. En el material audiovisual en blanco y negro, se puede ver a Yalitza luciendo un conjunto de la reconocida marca de lencería.

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue el poderoso mensaje que transmitió. “Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son y nos demos cuenta de que la diversidad también es hermosa”, expresó la famosa.

Como era de esperarse, los seguidores de la artista no dudaron en dejarle cientos de halagos. “Es la vez que más identificada me he sentido con la marca”, “Gente real. Eso es autenticidad”, “Mujer digna de admiración, a pesar de las adversidades jamás ha bajado la cabeza siempre en alto y digna representante de su cultura y de sus antepasados. No solo eres orgullo de México, eres orgullo de todas las mujeres. Felicidades, sigue así”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Yalitza Aparicio se hizo mundialmente conocida al protagonizar la película “Roma”, por la cual obtuvo una nominación como Mejor Actriz en los premios Oscar del año 2020.