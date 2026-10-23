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Detenido por ingresar a la vivienda de su expareja para agredirla en Naguanagua

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Detenido por ingresar a la vivienda de su expareja para agredirla en Naguanagua
Detenido por ingresar a la vivienda de su expareja para agredirla en Naguanagua

Quedó preso por ingresar a la vivienda de su expareja para agredirla en Naguanagua.

Un hombre fue detenido por funcionarios adscritos al Servicio de Patrullaje Vehicular de la Policía Municipal de Naguanagua, luego de ingresar de forma violenta al inmueble de su expareja para arremeter físicamente en su contra.

La aprehensión se concretó de manera inmediata gracias a la alerta oportuna efectuada por vecinos del sector, lo que permitió a las comisiones policiales acudir al sitio, neutralizar al agresor y resguardar la integridad de la víctima.

Detenido por ingresar a la vivienda de su expareja para agredirla en Naguanagua

Tras ser neutralizado en la escena, el agresor fue trasladado al Centro de Coordinación Policial del organismo municipal y puesto a la orden de la Fiscalía 31ª del Ministerio Público, representación fiscal especializada en materia de Defensa para la Mujer que asumirá las diligencias y acciones penales correspondientes.

Desde los cuerpos de seguridad reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar a tiempo cualquier situación de violencia de género para salvaguardar la vida y la tranquilidad de las familias naguanagüenses.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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