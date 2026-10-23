Terremoto de magnitud 7 en la parte china del Tíbet deja 16 muertos y 46 heridos.

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino la noche del jueves, matando al menos a 16 personas, hiriendo a 46 y derrumbando cientos de viviendas en la ciudad regional norteña de Nagqu, informaron medios oficiales.

Las tareas de búsqueda y rescate continuaban tras el derrumbe de al menos 339 viviendas y 20 cobertizos para ganado, dijo la oficina de medios de Nagqu, citando a funcionarios del gobierno municipal. Once de los heridos estaban en estado grave, mientras que los otros 35 sufrieron heridas leves, dijo la oficina de medios.

Más de 1.600 personas del condado local fueron desplegadas para las tareas de rescate. Suministros que incluían 1.000 unidades de vivienda prefabricadas, alrededor de 3.000 tiendas de campaña y camas plegables, así como linternas y ropa de invierno llegaron a la región.

Fue el mayor terremoto en la región en los últimos cinco años, reportó la televisora nacional china CCTV.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche hora local, con epicentro a 191 kilómetros (119 millas) al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet. Situó la profundidad del terremoto en 18 kilómetros (11 millas).

Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet deja 16 muertos y 46 heridos

La agencia oficial china de noticias Xinhua reportó que el Centro de Redes Sismológicas de China situó la profundidad en 10 kilómetros (6,2 millas).

Nagqu está a más de 300 kilómetros (186 millas) al norte de la capital del Tíbet, Lhasa.