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Atraparon al presunto responsable de intoxicaciones en colegios de Trujillo

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Atraparon al presunto responsable de intoxicaciones en colegios de Trujillo
Atraparon al presunto responsable de intoxicaciones en colegios de Trujillo

Atraparon al presunto responsable de intoxicaciones en colegios de Trujillo.

Organismos de seguridad detuvieron a un hombre señalado presuntamente por ser el responsable de las intoxicaciones masivas que han ocurrido en distintas instituciones educativas en el estado Trujillo desde hace meses.

La detención ocurrió en el sector Morón, municipio Valera. El hombre quedó identificado como Rangel, quien formaría parte del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) «El Cagón» y estaría solicitado por el tribunal Décimo Cuarto de Control Estadal.

Atraparon al presunto responsable de intoxicaciones en colegios de Trujillo

«El sujeto se trasladaba en un vehículo tipo moto, quien al notar la presencia de los funcionarios adoptó una actitud sospechosa e intentando huir, siendo capturado en el sitio», informó la Policía del estado Trujillo.

Al momento de inspeccionar sus pertenencias los funcionarios encontraron dos granadas de gas lacrimógeno, ocho sobres de mata rata, una bolsa contentiva de polvo químico presuntamente gas lacrimógeno, un envase químico limpia hornos y tres envases plásticos contentivo de cloro. Asimismo, incautaron la moto en la que se trasladaba y su teléfono, donde encontraron material incriminatorio.

«Se logró evidenciar contenido relacionado a los ataques perpetrados a las distintas Unidades Educativas del estado Trujillo con sustancias químicas, que guarda relación con la investigación Nro. MP-86997-2026 emitida por la fiscalía Novena del Ministerio Público. También se encontró relación con la estructura criminal del GEDO El Cagón», señalaron.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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