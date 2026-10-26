Bonos de la Patria del 26 al 31 de octubre: quiénes los reciben y cómo consultar el saldo.

La Plataforma Patria mantiene activos los procesos de asignación de subsidios económicos dirigidos a diversos sectores del país durante el cierre de mes. Para el período comprendido entre el 26 y el 31 de octubre, trabajadores del sector público, jubilados y nóminas especiales deberán revisar periódicamente sus cuentas ante el posible depósito de nuevos beneficios.

Se recomienda a los usuarios guiar sus expectativas a través de los movimientos reflejados directamente en su monedero digital y evitar dar por confirmados montos o fechas sin previa verificación institucional.

¿Quiénes son los beneficiarios de esta semana?

Las asignaciones previstas para el tramo final de octubre abarcan principalmente a las siguientes nóminas del Estado:

Complemento del Bono contra la Guerra Económica: Dirigido a trabajadores activos y personal jubilado de la administración pública nacional.

Dirigido a trabajadores activos y personal jubilado de la administración pública nacional. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Destinado a funcionarios en cargos de confianza y personal de nóminas especiales, incluyendo a determinados sectores de la educación pública.

Paso a paso: cómo consultar y retirar los pagos en Patria

Para verificar la acreditación de alguna asignación económica en su cuenta, siga este procedimiento:

Acceso: Ingrese al portal oficial de la Plataforma Patria con su usuario y contraseña. Revisión: Diríjase a la sección Monedero y consulte el historial de saldo y movimientos recientes. Aceptación: En caso de visualizar un beneficio pendiente, presione el botón para aceptar la asignación. Transferencia: Si requiere disponer de los fondos en la banca nacional, seleccione la opción de retiro de fondos hacia su cuenta bancaria registrada.

Canales de notificación oficial

Las alertas sobre la acreditación de asignaciones se emiten mediante mensajes de texto provenientes del número corto 3532 o a través de las notificaciones de la aplicación veMonedero. Sin embargo, las autoridades recomiendan ingresar de forma directa a la plataforma web para validar la disponibilidad del dinero.