Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Punta de Piedras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendieron en flagrancia a cuatro sujetos que operaban de manera continuada en el hurto de material estratégico y materia prima dentro de la empresa donde laboraban, ubicada en el municipio Tubores del estado Nueva Esparta.

Cicpc detuvo a 4 trabajadores por hurto en Punta de Piedras

Cicpc detuvo a 4 trabajadores por hurto en Punta de Piedras

Las averiguaciones policiales se activaron luego de que el propietario del establecimiento comercial recibiera alertas de movimiento en su teléfono móvil desde el sistema de vigilancia instalado en su recinto. Al monitorear en tiempo real las cámaras de seguridad, el empresario observó con sorpresa a miembros de su propia nómina sustrayendo planchones macizos de plomo, tanto circulares como rectangulares, insumos esenciales utilizados en el proceso industrial para la fabricación de bornes de baterías automotrices.

Identificación de los detenidos y evidencias incautadas

Tras formalizarse la denuncia, una comisión de la Policía Científica se trasladó de inmediato hasta la sede de la compañía, logrando cercar y capturar en el sitio a los cuatro implicados, quienes quedaron identificados como:

Luis Eduardo Zorrilla Calzadilla (28 años)

(28 años) Esnardo José Malaver Vásquez (24 años)

(24 años) Jesús Manuel Rodríguez (43 años)

(43 años) Julián Rafael Quijada Caraballo (46 años)

Durante las labores de inspección y requisa en el lugar del procedimiento, los detectives lograron recuperar parte del material sustraído, una motocicleta marca Empire Keeway, placa AV2U45W —presuntamente empleada para movilizar la mercancía ilícita—, junto a otros objetos de valor pertenecientes a la firma comercial.

Los cuatro detenidos y las evidencias colectadas fueron puestos a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta para dar continuidad al debido proceso penal.