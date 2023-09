Ronald Acuña Jr. incrementó su número de jonrones

Ronald Acuña Jr. continúa deslumbrando al mundo del béisbol con su destacada actuación. Este martes, el jugador de La Sabana sumó otro cuadrangular a su cuenta en el juego entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.

Con este cuadrangular, Acuña llega a un total de 41 en la presente temporada de las Grandes Ligas. Fue en el séptimo episodio cuando el venezolano castigó un lanzamiento de Javier Assad en la esquina externa y lo mandó a las gradas del jardín derecho, con un corredor en base, acercando a los Bravos en el marcador 6-5.

Cabe destacar que este jonrón del “Abusador” fue el número 301 para los Bravos de Atlanta en esta campaña.

Es importante mencionar que el juego aún está en desarrollo.

René Pinto también mostró su poder en Boston.

